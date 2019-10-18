Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Меня только что уведомили, что некоторые страны Европы теперь хотят впервые забрать боевиков ИГ, которые пришли из этих стран», — заявил американский лидер.

По его словам, это хорошая новость. При этом Трамп отметил, что это должно было произойти после того, как США захватили боевиков ИГ.

«В любом случае это большой прогресс», — считает он.

Ранее Трамп заявил, что США отпустят боевиков ИГ в страны их происхождения, если «Европа не заберёт» этих террористов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.