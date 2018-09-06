«Не смотреть в прошлое»: почему Анкара и Берлин реставрируют двусторонние отношения
- Главы МИД Турции и Германии
- Reuters
- © Murad Sezer
Первый официальный визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Турцию подошёл к завершению. 5 сентября глава немецкой дипломатии встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отметили в делегации ФРГ, беседа прошла в конструктивной и открытой атмосфере.
Также Маас провёл переговоры со спикером парламента республики Бинали Йылдырымом и встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу — в среду вечером министры посетили Стамбульский немецкий лицей.
Поездка Мааса в Турцию — важный шаг к нормализации отношений Берлина и Анкары, отмечают аналитики. Германия и Турция не скрывают стремления сблизиться после затяжного кризиса в двусторонних отношениях.
В заявлении МИД ФРГ, предварявшем поездку главы ведомства в Турцию, особо подчёркивалось, что республика является не просто крупным соседом Германии, но и важным партнёром.
- Reuters
- © Axel Schmidt
«Мы не должны забывать, что связи Германии с Турцией столь масштабны, что нам следует активно работать над их улучшением», — говорится в сообщении, размещённом накануне на официальной странице МИД ФРГ в Twitter.
Берлин не намерен забывать о судьбе немцев, находящихся в турецких тюрьмах. Однако заявления по этой теме, бывшей прежде настоящим камнем преткновения для обеих стран, теперь носят гораздо более сдержанный характер. Как заявил Маас, выступая накануне на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой, германская сторона намерена «поддерживать связь по вопросу арестованных немцев». Это явное смягчение риторики Берлина, ещё в прошлом году призывавшего жителей страны воздерживаться от поездок в Турцию из-за ареста турецкими властями граждан Германии.
Напомним, аресты представителей иностранных государств начались в Турции после неудавшейся попытки госпереворота в августе 2016 года. Власти республики задержали около десяти немецких журналистов и правозащитников по подозрению в связях с мятежниками. Эти действия вызвали возмущение Берлина, в ответ Анкара обвинила власти ФРГ в укрывательстве пособников террористов. Сейчас же потеплению турецко-германских отношений не помешал даже недавний арест в Турции гражданина ФРГ с курдскими корнями.
Ещё одной причиной размолвки между Берлином и Анкарой стали разногласия по поводу турецкой предвыборной агитации на территории ФРГ. В Германии проживает 1,4 млн человек, имеющих право голоса на турецких выборах. В преддверии конституционного референдума турецкие политики начали борьбу за этих избирателей, собирая агитационные митинги в немецких городах. Это не запрещается законами ФРГ, однако власти трёх городов отклонили заявки на проведение мероприятий, что вызвало бурное возмущение Анкары. Тогда президент Турции даже сравнил политику властей ФРГ с действиями нацистов.
«Анкара ищет альтернативы»
Сейчас Берлин и Анкара предпочитают не вспоминать об этом конфликте. Как отметил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, выступая на совместной с германским коллегой пресс-конференции, «страны не хотят смотреть в прошлое».
Следующим шагом к укреплению двусторонних связей станет визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Германию, поездка запланирована на 28—29 сентября. В ходе визита турецкий лидер встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 5 сентября Реджеп Эрдоган заявил турецкой прессе, что рассчитывает на улучшение отношений с рядом государств Европы, включая ФРГ.
«У отношений Турции с Европейским союзом, за исключением некоторых стран, есть все перспективы на улучшение», — заявил политик.
Стоит отметить, что Анкара восстанавливает связи не только с Берлином, но и с Амстердамом. В июле страны договорились о нормализации дипломатических отношений. Планируется, что глава голландского МИД до конца текущего года посетит Турцию. Отношения между странами ранее расстроились из-за отказа голландских властей согласовать агитационные митинги турецких политиков.
Среди причин, подтолкнувших Анкару к нормализации связей с европейскими странами, эксперты называют кризис в турецко-американских отношениях, повлекший за собой падение экономических показателей Турецкой республики.
«Эрдоган всегда играл на политических противоречиях между разными государствами, — пояснила в интервью RT старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова. — Сейчас в отношениях Турции и США наметилось серьёзное похолодание и дистанция только увеличивается. Поэтому Анкара ищет альтернативы, с этим и связан разворот в сторону Евросоюза».
Именно ЕС является главным источником иностранных инвестиций в Турцию, а также самым крупным партнёром в высокотехнологических сферах. Поэтому вытащить турецкую экономику из кризиса без сотрудничества с европейцами будет очень сложно, отмечают эксперты.
Напомним, летом Вашингтон ввёл против Турции экономические санкции за отказ Анкары отпустить из-под ареста обвиняемого в терроризме и участии в подготовке госпереворота американского гражданина пастора Эндрю Брансона. Кроме того, серьёзное раздражение американской администрации вызвал контракт на поставку ВС Турции российских ЗРК С-400. Результатом санкционной войны между США и Турцией стало рекордное снижение курса турецкой лиры по отношению к доллару.
- Reuters
- © Murad Sezer/File Photo
Германия готова протянуть руку помощи турецкой стороне. Об этом со ссылкой на неназванный источник в немецком кабмине сообщила в конце августа газета The Wall Street Journal. По сведениям издания, переговоры об оказании финансовой поддержки Анкаре находятся в начальной стадии, никакой определённости на этот счёт пока нет. Как отмечают журналисты, Берлин может опасаться, что экономический кризис в стране спровоцирует новую волну миграции в ЕС.
Комментируя предположения прессы, министр иностранных дел Германии заявил, что, хотя в настоящий момент нет необходимости обсуждать меры поддержки Анкары, Берлин внимательно следит за событиями в Турции.
«Мы заинтересованы в том, чтобы у Турции с экономической точки зрения всё было хорошо, — указал он. — Но для начала мы выслушаем, что турецкое правительство намеревается сделать, чтобы выйти из бедственного экономического положения», — пояснил Маас.
Эксперты, опрошенные RT, также склоняются к тому, что ухудшение ситуации в турецкой экономике беспокоит ЕС и Германию по очень понятной причине: это может спровоцировать новый приток мигрантов в Европу, считает Юлия Кудряшова.
«Конечно, это не будет прямая финансовая поддержка — такой шаг вызвал бы недовольство в ЕС. Однако не следует забывать, что Турция — кандидат на вступление в Евросоюз, хотя переговоры и были заморожены. Но сейчас по этой линии ЕС может выделить Турции какие-то средства, — заявила эксперт. — Ещё один путь — финансирование программ по поддержке беженцев, которых в Турции скопилось уже порядка трёх миллионов. И это тяжёлое бремя для республики, так как мигранты не только нуждаются в поддержке, но ещё и оказывают давление на рынок труда».
Напомним, в 2016 году правительство Турции и Брюссель заключили договор о реадмиссии нелегальных мигрантов. В рамках соглашения установлено, что нелегальные переселенцы, прибывающие в ЕС с турецкой территории, могут высылаться обратно в Турцию. В обмен Евросоюз пообещал принимать легальных беженцев из Сирии, следующих через Турецкую республику, а также финансировать содержание в Турции лагерей для мигрантов. На фоне ухудшения турецко-европейских отношений Эрдоган не раз грозился выйти из договора и «затопить Европу» беженцами с Ближнего Востока.
Ближневосточный транзит
В контексте миграционной тематики, актуальной для Турции и Германии, остаётся и сирийский вопрос. Берлин не скрывает планов использовать Анкару в качестве посредника для взаимодействия с ключевыми игроками в регионе — в первую очередь с Москвой.
«Позиция Турции имеет решающее значение для дальнейших действий России и, соответственно, режима Асада в Сирии», — заявил Хайко Маас накануне поездки в Анкару.
В последнее время внимание международной общественности приковано к единственной сирийской провинции, остающейся под контролем антиправительственных и террористических группировок, — к Идлибу.
- Боевики в Идлибе
- Reuters
При этом если Тегеран, Дамаск и Москва выступают за скорейшее освобождение региона из-под контроля боевиков, то Запад критикует эти намерения. Главным образом, в ход идут аргументы гуманитарного плана: в ходе операции могут пострадать мирные жители.
Отчасти эту точку зрения разделяет и Анкара. Как заявил накануне Мевлют Чавушоглу, выступая на совместной пресс-конференции с немецким коллегой, хотя Турция и согласна с тем, что террористы должны уйти из Идлиба, в Анкаре считают неправильным шагом нанесение ударов по этой территории до тегеранского саммита. Как пояснил министр, эти действия направлены на то, чтобы «захватить Идлиб».
«После ударов наши компетентные службы провели переговоры. Мы сообщили России, что считаем их действия неправильными», — пояснил Чавушоглу.
Берлин занимает схожую позицию, но выбирает ещё более обтекаемые формулировки, чем турецкие коллеги. Как заявил ранее глава МИД ФРГ, немецкая сторона будет делать всё для поддержки тех игроков в регионе, которые занимаются «поиском политического решения».
У Москвы, Берлина и Анкары будет возможность договориться по сирийской проблематике в совместном формате — в настоящее время идёт подготовка четырёхстороннего саммита с участием лидеров Турции, России, ФРГ и Франции. Предположительно, переговоры пройдут в сентябре в Стамбуле.
Впрочем, канцлер Германии Ангела Меркель не стала дожидаться саммита и уже обсудила ситуацию в Идлибе с Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Об этом политик рассказала 6 сентября в интервью телеканалам N-TV и RTL.
В основном Германию интересует сокращение потока сирийских беженцев, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
«Стенания о сложной судьбе миролюбивых джихадистов — основная линия Европы на протяжении последних лет. Вся информационная кампания в европейских СМИ была направлена на демонизацию правительственных сил САР. И сейчас Берлин не может резко пересмотреть эту позицию», — пояснил эксперт в интервью RT.
Однако немецкую сторону вполне устроит, если Турция, Россия и Иран смогут самостоятельно договориться, как будет урегулирована эта ситуация, уверены эксперты.
«Германия заинтересована в скорейшем прекращении конфликта. Сейчас главная задача — утихомирить разношёрстные группировки, которые разрослись в Сирии. В ЕС понимают, что это основной путь к решению миграционной проблемы», — считает Юлия Кудряшова.
По мнению экспертов, Германия хочет играть более значимую роль на Ближнем Востоке и рассматривает Турцию в качестве моста к этому региону.
Учитывая, что Берлин не располагает сегодня силовыми рычагами давления на ближневосточную ситуацию, германская сторона надеется достичь своих целей путём переговоров с ключевыми игроками.
«В преддверии четырёхстороннего саммита Берлин стремится заручиться поддержкой Турции, чтобы укрепить свои позиции на переговорах», — подвёл итог Александр Камкин.
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