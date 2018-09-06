«Не смотреть в прошлое»: почему Анкара и Берлин реставрируют двусторонние отношения

В Анкаре состоялись переговоры глав МИД ФРГ и Турции, а в ближайшее время запланирована и встреча лидеров — Ангелы Меркель и Реджепа Тайипа Эрдогана. Эксперты полагают, что кризис в отношениях Берлина и Анкары удалось преодолеть: к сотрудничеству их подтолкнули разногласия с США. Кроме того, для Германии связи с Турцией представляют особый интерес, поскольку она сдерживает поток мигрантов в Европу. Аналитики также отмечают, что Берлин намерен играть более значимую роль на Ближнем Востоке и надеется на поддержку Турции в многосторонних переговорах по Сирии для взаимодействия с ключевыми игроками в регионе — в первую очередь с Москвой.

Первый официальный визит министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Турцию подошёл к завершению. 5 сентября глава немецкой дипломатии встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отметили в делегации ФРГ, беседа прошла в конструктивной и открытой атмосфере.

Также Маас провёл переговоры со спикером парламента республики Бинали Йылдырымом и встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу — в среду вечером министры посетили Стамбульский немецкий лицей.

Поездка Мааса в Турцию — важный шаг к нормализации отношений Берлина и Анкары, отмечают аналитики. Германия и Турция не скрывают стремления сблизиться после затяжного кризиса в двусторонних отношениях.

В заявлении МИД ФРГ, предварявшем поездку главы ведомства в Турцию, особо подчёркивалось, что республика является не просто крупным соседом Германии, но и важным партнёром.

Reuters

© Axel Schmidt

«Мы не должны забывать, что связи Германии с Турцией столь масштабны, что нам следует активно работать над их улучшением», — говорится в сообщении, размещённом накануне на официальной странице МИД ФРГ в Twitter.

Берлин не намерен забывать о судьбе немцев, находящихся в турецких тюрьмах. Однако заявления по этой теме, бывшей прежде настоящим камнем преткновения для обеих стран, теперь носят гораздо более сдержанный характер. Как заявил Маас, выступая накануне на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой, германская сторона намерена «поддерживать связь по вопросу арестованных немцев». Это явное смягчение риторики Берлина, ещё в прошлом году призывавшего жителей страны воздерживаться от поездок в Турцию из-за ареста турецкими властями граждан Германии.

Также по теме «Кризис евроатлантизма»: Германия пересматривает внешнеполитический курс в отношении США Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что представит новую внешнеполитическую стратегию в отношении Соединённых Штатов....

Напомним, аресты представителей иностранных государств начались в Турции после неудавшейся попытки госпереворота в августе 2016 года. Власти республики задержали около десяти немецких журналистов и правозащитников по подозрению в связях с мятежниками. Эти действия вызвали возмущение Берлина, в ответ Анкара обвинила власти ФРГ в укрывательстве пособников террористов. Сейчас же потеплению турецко-германских отношений не помешал даже недавний арест в Турции гражданина ФРГ с курдскими корнями.

Ещё одной причиной размолвки между Берлином и Анкарой стали разногласия по поводу турецкой предвыборной агитации на территории ФРГ. В Германии проживает 1,4 млн человек, имеющих право голоса на турецких выборах. В преддверии конституционного референдума турецкие политики начали борьбу за этих избирателей, собирая агитационные митинги в немецких городах. Это не запрещается законами ФРГ, однако власти трёх городов отклонили заявки на проведение мероприятий, что вызвало бурное возмущение Анкары. Тогда президент Турции даже сравнил политику властей ФРГ с действиями нацистов.

«Анкара ищет альтернативы»

Сейчас Берлин и Анкара предпочитают не вспоминать об этом конфликте. Как отметил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, выступая на совместной с германским коллегой пресс-конференции, «страны не хотят смотреть в прошлое».

Следующим шагом к укреплению двусторонних связей станет визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Германию, поездка запланирована на 28—29 сентября. В ходе визита турецкий лидер встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 5 сентября Реджеп Эрдоган заявил турецкой прессе, что рассчитывает на улучшение отношений с рядом государств Европы, включая ФРГ.

«У отношений Турции с Европейским союзом, за исключением некоторых стран, есть все перспективы на улучшение», — заявил политик.

Также по теме «Эрдоган не пойдёт на уступки»: Анкара удвоила пошлины на 22 вида товаров из США Турция в два раза повысила пошлины на американскую продукцию, в том числе автомобили, алкоголь и табачные изделия. Как отметил...

Стоит отметить, что Анкара восстанавливает связи не только с Берлином, но и с Амстердамом. В июле страны договорились о нормализации дипломатических отношений. Планируется, что глава голландского МИД до конца текущего года посетит Турцию. Отношения между странами ранее расстроились из-за отказа голландских властей согласовать агитационные митинги турецких политиков.

Среди причин, подтолкнувших Анкару к нормализации связей с европейскими странами, эксперты называют кризис в турецко-американских отношениях, повлекший за собой падение экономических показателей Турецкой республики.

«Эрдоган всегда играл на политических противоречиях между разными государствами, — пояснила в интервью RT старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова. — Сейчас в отношениях Турции и США наметилось серьёзное похолодание и дистанция только увеличивается. Поэтому Анкара ищет альтернативы, с этим и связан разворот в сторону Евросоюза».

Именно ЕС является главным источником иностранных инвестиций в Турцию, а также самым крупным партнёром в высокотехнологических сферах. Поэтому вытащить турецкую экономику из кризиса без сотрудничества с европейцами будет очень сложно, отмечают эксперты.

Напомним, летом Вашингтон ввёл против Турции экономические санкции за отказ Анкары отпустить из-под ареста обвиняемого в терроризме и участии в подготовке госпереворота американского гражданина пастора Эндрю Брансона. Кроме того, серьёзное раздражение американской администрации вызвал контракт на поставку ВС Турции российских ЗРК С-400. Результатом санкционной войны между США и Турцией стало рекордное снижение курса турецкой лиры по отношению к доллару.

Reuters

© Murad Sezer/File Photo

Германия готова протянуть руку помощи турецкой стороне. Об этом со ссылкой на неназванный источник в немецком кабмине сообщила в конце августа газета The Wall Street Journal. По сведениям издания, переговоры об оказании финансовой поддержки Анкаре находятся в начальной стадии, никакой определённости на этот счёт пока нет. Как отмечают журналисты, Берлин может опасаться, что экономический кризис в стране спровоцирует новую волну миграции в ЕС.

Комментируя предположения прессы, министр иностранных дел Германии заявил, что, хотя в настоящий момент нет необходимости обсуждать меры поддержки Анкары, Берлин внимательно следит за событиями в Турции.

«Мы заинтересованы в том, чтобы у Турции с экономической точки зрения всё было хорошо, — указал он. — Но для начала мы выслушаем, что турецкое правительство намеревается сделать, чтобы выйти из бедственного экономического положения», — пояснил Маас.

Эксперты, опрошенные RT, также склоняются к тому, что ухудшение ситуации в турецкой экономике беспокоит ЕС и Германию по очень понятной причине: это может спровоцировать новый приток мигрантов в Европу, считает Юлия Кудряшова.

«Конечно, это не будет прямая финансовая поддержка — такой шаг вызвал бы недовольство в ЕС. Однако не следует забывать, что Турция — кандидат на вступление в Евросоюз, хотя переговоры и были заморожены. Но сейчас по этой линии ЕС может выделить Турции какие-то средства, — заявила эксперт. — Ещё один путь — финансирование программ по поддержке беженцев, которых в Турции скопилось уже порядка трёх миллионов. И это тяжёлое бремя для республики, так как мигранты не только нуждаются в поддержке, но ещё и оказывают давление на рынок труда».

Напомним, в 2016 году правительство Турции и Брюссель заключили договор о реадмиссии нелегальных мигрантов. В рамках соглашения установлено, что нелегальные переселенцы, прибывающие в ЕС с турецкой территории, могут высылаться обратно в Турцию. В обмен Евросоюз пообещал принимать легальных беженцев из Сирии, следующих через Турецкую республику, а также финансировать содержание в Турции лагерей для мигрантов. На фоне ухудшения турецко-европейских отношений Эрдоган не раз грозился выйти из договора и «затопить Европу» беженцами с Ближнего Востока.

Ближневосточный транзит

В контексте миграционной тематики, актуальной для Турции и Германии, остаётся и сирийский вопрос. Берлин не скрывает планов использовать Анкару в качестве посредника для взаимодействия с ключевыми игроками в регионе — в первую очередь с Москвой.

«Позиция Турции имеет решающее значение для дальнейших действий России и, соответственно, режима Асада в Сирии», — заявил Хайко Маас накануне поездки в Анкару.

В последнее время внимание международной общественности приковано к единственной сирийской провинции, остающейся под контролем антиправительственных и террористических группировок, — к Идлибу.

Боевики в Идлибе

Reuters

При этом если Тегеран, Дамаск и Москва выступают за скорейшее освобождение региона из-под контроля боевиков, то Запад критикует эти намерения. Главным образом, в ход идут аргументы гуманитарного плана: в ходе операции могут пострадать мирные жители.

Отчасти эту точку зрения разделяет и Анкара. Как заявил накануне Мевлют Чавушоглу, выступая на совместной пресс-конференции с немецким коллегой, хотя Турция и согласна с тем, что террористы должны уйти из Идлиба, в Анкаре считают неправильным шагом нанесение ударов по этой территории до тегеранского саммита. Как пояснил министр, эти действия направлены на то, чтобы «захватить Идлиб».

Также по теме «Ставки слишком высоки»: к чему может привести нагнетание ситуации вокруг Идлиба Ситуация в Идлибе представляет существенную угрозу для российских войск и обстановки в Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ...

«После ударов наши компетентные службы провели переговоры. Мы сообщили России, что считаем их действия неправильными», — пояснил Чавушоглу.

Берлин занимает схожую позицию, но выбирает ещё более обтекаемые формулировки, чем турецкие коллеги. Как заявил ранее глава МИД ФРГ, немецкая сторона будет делать всё для поддержки тех игроков в регионе, которые занимаются «поиском политического решения».

У Москвы, Берлина и Анкары будет возможность договориться по сирийской проблематике в совместном формате — в настоящее время идёт подготовка четырёхстороннего саммита с участием лидеров Турции, России, ФРГ и Франции. Предположительно, переговоры пройдут в сентябре в Стамбуле.

Впрочем, канцлер Германии Ангела Меркель не стала дожидаться саммита и уже обсудила ситуацию в Идлибе с Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Об этом политик рассказала 6 сентября в интервью телеканалам N-TV и RTL.

В основном Германию интересует сокращение потока сирийских беженцев, считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Стенания о сложной судьбе миролюбивых джихадистов — основная линия Европы на протяжении последних лет. Вся информационная кампания в европейских СМИ была направлена на демонизацию правительственных сил САР. И сейчас Берлин не может резко пересмотреть эту позицию», — пояснил эксперт в интервью RT.

Однако немецкую сторону вполне устроит, если Турция, Россия и Иран смогут самостоятельно договориться, как будет урегулирована эта ситуация, уверены эксперты.

«Германия заинтересована в скорейшем прекращении конфликта. Сейчас главная задача — утихомирить разношёрстные группировки, которые разрослись в Сирии. В ЕС понимают, что это основной путь к решению миграционной проблемы», — считает Юлия Кудряшова.

По мнению экспертов, Германия хочет играть более значимую роль на Ближнем Востоке и рассматривает Турцию в качестве моста к этому региону.

Учитывая, что Берлин не располагает сегодня силовыми рычагами давления на ближневосточную ситуацию, германская сторона надеется достичь своих целей путём переговоров с ключевыми игроками.

«В преддверии четырёхстороннего саммита Берлин стремится заручиться поддержкой Турции, чтобы укрепить свои позиции на переговорах», — подвёл итог Александр Камкин.