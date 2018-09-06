Глава МИД Германии обсудил с президентом Турции ситуацию в сирийском Идлибе

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Глава МИД Германии Хайко Маас провёл переговоры с турецкий лидером Реджепем Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом МИД Германии сообщил на своей странице в Twitter.

«Маас встретился с президентом Эрдоганом: провели открытые и конструктивные переговоры по двусторонним отношениям и вызовам, которые можем преодолевать вместе — на первом месте Идлиб», — говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона стремится к предотвращению наступления правительственных войск Сирии в Идлибе.

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