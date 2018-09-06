Глава МИД Германии обсудил с президентом Турции ситуацию в сирийском Идлибе

Глава МИД Германии Хайко Маас провёл переговоры с турецкий лидером Реджепем Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом МИД Германии сообщил на своей странице в Twitter.

«Маас встретился с президентом Эрдоганом: провели открытые и конструктивные переговоры по двусторонним отношениям и вызовам, которые можем преодолевать вместе — на первом месте Идлиб», — говорится в сообщении МИД Германии в Twitter.

AM @HeikoMaas trifft Präsident Erdogan: haben offen und konstruktiv über unsere gegenseitigen Beziehungen gesprochen und über Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können - an erster Stelle die Lage in Idlib. pic.twitter.com/AburV9xhh8 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 5 сентября 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона стремится к предотвращению наступления правительственных войск Сирии в Идлибе.