Шаг к обострению: как решение США по израильским поселениям может повлиять на ситуацию в регионе

Российский МИД считает, что решение США не считать незаконными израильские поселения на Западном берегу реки Иордан направлено «на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования». Такой шаг Вашингтона уже вызвал критику и со стороны арабских держав, в том числе Палестины, которая оспаривает эти территории. Между тем западные эксперты считают, что таким образом администрация Трампа пытается помочь премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху укрепить свои позиции внутри еврейского государства. Однако опрошенные RT аналитики уверены, что действия США приведут лишь к усилению напряжённости в регионе.

Российский МИД заявил, что решение США признать законным строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан обострит палестино-израильские противоречия.

«Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях», — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Соединённые Штаты не считают само по себе создание израильских поселений на Западном берегу реки Иордан противоречащим международному праву. Во время брифинга 18 ноября госсекретарь США отметил, что позиция Вашингтона по вопросу еврейских поселений неоднократно менялась, и привёл в пример позицию президента Рональда Рейгана, который, в отличие от своего предшественника Джимми Картера, не считал их незаконными. Однако при президенте Бараке Обаме Вашингтон вновь стал считать, что наличие поселений противоречит международному праву.

«После тщательного изучения всех аспектов данного правового спора администрация согласна с позицией президента Рейгана. Создание израильских гражданских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит международному праву», — подчеркнул Майк Помпео.

По словам Помпео, вопрос легальности или нелегальности строительства каждого конкретного поселения должны решать израильские суды. При этом США не считают, что смена позиции по вопросу статуса израильских поселений на Западном берегу негативно скажется на мирном урегулировании в Палестине. Также Помпео особо подчеркнул, что решение Соединённых Штатов по поселениям не должно рассматриваться в качестве прецедента при разрешении аналогичных ситуаций в других частях света.

«Решение о том, что мы больше не будем признавать израильские поселения по сути не соответствующими международному праву, основано на уникальных фактах, истории и обстоятельствах, связанных с созданием гражданских поселений на Западном берегу, — заявил госсекретарь США. — Наше сегодняшнее решение не предопределяет и не предусматривает юридических последствий в отношении ситуаций в других частях мира».

Земельный вопрос

Напомним, что Западный берег реки Иордан был оккупирован израильскими войсками в ходе Шестидневной войны 1967 года. До этого — после арабо-израильской войны 1947—1949 годов — он находился под контролем Иордании.

В отличие от оккупированных в то же время Голанских высот или восточной части Иерусалима, которые позже Израиль объявил частью своего государства, Западный берег рассматривается Тель-Авивом как территория, имеющая спорный статус. В то же время Израиль не считает, что оккупация или строительство поселений противоречит международному праву и предпочитает называть этот район термином, отсылающим к эпохе контроля древних израильтян над этими землями, — «Иудея и Самария».

Ранее еврейские поселения также располагались на территориях Синайского полуострова и сектора Газа, оккупированных Израилем в ходе всё той же Шестидневной войны. Однако поселения с Синайского полуострова эвакуировали после подписания в 1979 году мирного договора между Египтом и Израилем, когда еврейское государство вернуло Синай Каиру. В 2005 году израильтяне эвакуировали поселения и с территории сектора Газа.

В резолюциях Совета безопасности ООН неоднократно отмечалось, что политика и практика Израиля по строительству поселений на палестинских землях «не имеет законной силы» и противоречит Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. По мнению мировой общественности, Западный берег и сектор Газа должны войти в состав палестинского государства. В декабре 2016 года Совбез вновь подтвердил, что считает израильские поселения незаконными. США тогда воздержались от голосования.

Израильские поселения густой сетью покрывают территорию Западного берега реки Иордан. По соглашениям в Осло, подписанным в 1993 и 1995 годах между Израилем и Организацией освобождения Палестины, они относятся к так называемой зоне «С», полный контроль над которой сохраняет еврейское государство. В зонах «A» и «B» ограниченными полномочиями обладает Палестинская национальная администрация (ПНА).

Карта Западного берега реки Иордан с еврейскими поселениями (отмечены красным) и территориями под контролем ПНА (жёлтый)

© United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Как отмечает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, 60% Западного берега относятся к зоне «С». По информации ООН, наличие израильских поселений препятствует развитию инфраструктуры, стоительству жилья и улучшению условий жизни палестинских общин.

Решение о статусе поселений — не первый шаг администрации Дональда Трампа в направлении признания территориальных приобретений Израиля, сделанных в ходе Шестидневной войны и позже. Так, в декабре 2017-го Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В 2019-м американский лидер подписал документ о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами. Оба решения вызвали осуждение арабских лидеров и спровоцировали протесты палестинцев.

Гнев арабов

Решение Соединённых Штатов не считать израильские поселения на Западном берегу незаконными было воспринято негативно в арабском мире.

«Соединённые Штаты не обладают ни компетенцией, ни полномочиями для того, чтобы оспаривать международную легитимность резолюций, и они не имеют права придавать какую-либо легитимность израильским поселениям», — заявил Набил Абу Рудейна, пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса.

В свою очередь, генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат заявил, что Вашингтон заменяет международное право «законом джунглей».

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади не исключил, что действия США могут иметь опасные последствия для мирного урегулирования в регионе.

«Поселения в оккупированной Палестине являются вопиющим нарушением международного права и резолюций Совбеза ООН. Это незаконная мера, которая уничтожит двугосударственное решение. Позиция Иордании непоколебима в их осуждении. Предостерегаем от опасных последствий изменения позиции США по поселениям в рамках ближневосточного мирного процесса», — написал глава иорданского дипломатического ведомства в своём Twitter.

Settlements in occupied #Palestine are a blatant violation of Int’l law & UNSCRs. They are an illegal action that’ll kill 2-state solution. Jordan’s position in condemning them is unwavering. We warn against dangerous consequences of US change of position on settlements on MEPP — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) 18 ноября 2019 г.

Египет также подтвердил, что считает израильские поселения незаконными. Схожую точку зрения выразил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ни одна страна не стоит выше международного права.

No country is above international law. Fait accompli style declarations shall have no validity with respect to international law. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 19 ноября 2019 г.

Об отказе признавать законный статус израильских поселений сообщили и в ЕС.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил Майка Помпео и лично президента США Дональда Трампа за решение по поселениям.

«Сегодня Соединенные Штаты пошли на важный политический шаг, исправляющий историческую несправедливость — администрация Трампа однозначно отвергла ложное утверждение о незаконности израильских поселений в Иудее и Самарии согласно международному праву, — заявил Нетаньяху. — Данный шаг США отражает историческую правду: в Иудее и Самарии еврейский народ не выступает в качестве иностранного колониалиста».

Как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин, признавая еврейские поселения законными, США «продолжают курс на полное игнорирование норм международного права».

«Он был начат, когда американцы признали Иерусалим израильской столицей, — заявил Зинин. — И продолжен признанием Голанских высот частью Израиля. Американцы решили идти до конца».

Вооружённые еврейские поселенцы

Reuters

© Goran Tomasevic

По словам эксперта, такая позиция ещё больше обостряет отношения между Палестиной и Израилем.

«На самом деле это признание продолжающейся аннексии палестинских земель», — отметил в свою очередь в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев.

«Подарок Нетаньяху»

Как отмечает израильская газета The Times of Israel, заявление Помпео об израильских поселениях на Западном берегу было сделано за два дня до окончания срока, который президент Реувен Ривлин дал лидеру оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу для формирования правительственной коалиции. Ранее такую коалицию не смог сформировать действующий премьер Биньямин Нетаньяху. Если и усилия Ганца не увенчаются успехом, то страну могут ждать новые выборы — в третий раз за текущий год.

Предвыборная агитация в Израиле

Reuters

© Ammar Awad

По мнению издания, заявление Помпео можно расценивать в качестве жеста, который призван укрепить политические позиции Нетаньяху. «Политическим подарком» Трампа израильским правым и лично Нетаньяху назвал решение по поселениям глава американской либеральной проеврейской организации J Street Джереми Бен-Ами.

Бывший посол США в Израиле Мартин Индик, в свою очередь, заявил, что решение, вероятно, лоббировал Дэвид Фридман, нынешний представитель США в еврейской стране, являющийся сторонником строительства поселений. Индик также задался вопросом, почему США снова отвесили «пощёчину палестинцам» в то самое время, когда Ганц пытается сформировать коалицию.

A totally gratuitous move by a discredited ⁦@SecPompeo⁩. Why slap the Palestinians in the face again? Why boost the settlement/annexation movement at the very moment that Gantz is trying to form a government? This has Friedman’s fingerprints on it. https://t.co/cC4vhKwuQk — Martin Indyk (@Martin_Indyk) 18 ноября 2019 г.

Напомним, что ранее произраильские жесты администрации Трампа подозрительно совпадали с важными событиями во внутренней политике Израиля. Так, президент Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами накануне апрельских выборов в кнессет.

А перед повторными выборами в израильский парламент в сентябре американский лидер заявил, что договорился с Нетатьяху подписать соглашение о формальном военном союзе между США и Израилем.

«Хотя нельзя сказать, нарочно ли администрация подгадала по времени или нет, но её решение — это по сути подарок премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который назвал это признание «исторической правдой». Всё это происходит на фоне опасной политической ситуации, в которой оказался Нетаньяху. Такое развитие событий усилит как давно находящегося у власти израильского лидера, так и правое крыло Израиля в целом, в то время как Нетаньяху пытается удержать свои позиции», — отметил корреспондент CNN Орен Либерманн.

По мнению журналиста, укрепит этот шаг и позиции президента Трампа среди произраильски настроенных религиозных американцев-христиан.

По мнению Юрия Зинина, новое решение администрации Трампа будет «на руку Нетаньяху». Константин Труевцев в этом сомневается.

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«Думаю, что это не очень поможет израильскому премьеру, потому что негативное отношению к Нетаньяху связано прежде всего с социально-политическими конфликтами внутри Израиля, подорванным к нему доверием в результате коррупционных скандалов», — утверждает эксперт.

В то же время он считает, что действия США могут привести к новому обострению в Палестине.

«Это может привести к плохим последствиям, потому что очевидным ответом станет возмущение палестинцев», — подчёркивает Труевцев.

По мнению Юрия Зинина, признание Вашингтоном законности еврейских поселений «приведёт к дальнейшему усилению напряжённости в этом регионе» и снизит доверие арабов к США.

«Палестинцы не смирятся с этим. Это решение ударяет и по общеарабским идеалам, по поддержке палестинского дела. Ещё после признания со стороны США Иерусалима столицей Израиля палестинское руководство заявило, что США с их односторонней позицией больше не могут быть посредником в разрешении конфликта», — отметил политолог.