«Попытки купить противников»: как США намерены урегулировать палестино-израильский конфликт

Администрация Дональда Трампа не способна на сегодняшний день предложить Палестине и Израилю условия мирного договора, которые могли бы устроить обе стороны, считают эксперты. Накануне Белый дом опубликовал первую часть плана «сделки века». В ней идёт речь об экономических преференциях для Палестины, но не уточняется, на каких условиях будет предоставлено это финансирование. Политическая часть плана пока не обнародована.

С тех пор, как Дональд Трамп был избран на пост президента США, план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта постоянно становится объектом дискуссий в Белом доме. Работа над документом была поручена зятю и старшему советнику Дональда Трампа, выходцу из состоятельной еврейской семьи Джареду Кушнеру.

Накануне американская администрация опубликовала часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, над которым начиная с 2017 года вёл работу Белый дом.

Пока обнародован только раздел, посвящённый экономическим вопросам. Американская сторона предлагает Палестине прийти к «миру и процветанию» за счёт масштабных инвестиций: в том случае, если Рамалла примет условия Вашингтона, суммарный объем финансовых вливаний в экономику Палестины и соседних стран составит порядка $50 млрд в течение десяти лет.

Экономическую часть «сделки века» — так называют план урегулирования в США — официально представит Джаред Кушнер 25—26 июня в Бахрейне на международном форуме «Мир во имя процветания», инициированном американскими дипломатами.

Джаред Кушнер.

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В этом мероприятии планируют участвовать делегации из Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Марокко и стран Персидского залива. Отметим, что ранее власти Палестины призвали Египет и Иорданию не принимать участия в форуме. По информации телеканала Al Jazeera, в Рамалле опасаются, что это может ослабить консолидированную позицию арабского мира по палестинской проблематике.

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Кроме того, за несколько дней до публикации доклада спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявил, что считает целесообразным отложить обнародование политических предложений по «сделке века» до того, как в Израиле пройдут досрочные парламентские выборы — голосование намечено на осень.

Авторы доклада предлагают реализовать около ста инфраструктурных и промышленных проектов на территории Палестины — на эти цели будет потрачено более половины выделяемых средств.

К примеру, $1 млрд планируется инвестировать в развитие туристической отрасли, $5 — в строительство транспортных магистралей, которые связали бы Западный берег реки Иордан и Сектор Газа.

Часть финансирования будет направлена Египту, Иордании и Ливану, что, по мнению экспертов, свидетельствует о попытке США привлечь эти государства на свою сторону.

«Президент США — человек бизнеса, который прежде всего считает деньги, и полагает, что именно деньги служат для людей основным движущим мотивом. Всё остальное для него второстепенно», — пояснил в беседе с RT эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов.

«Показывает пряник, пряча кнут»

Авторы плана заявляют, что итогом этой инициативы станет создание миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоение ВВП палестинского государства в течение ближайших десяти лет и снижение уровня бедности в регионе.

«Концепция «От мира к процветанию» позволит раскрыть огромный потенциал палестинского народа и предоставит ему возможность достичь поставленных целей и реализовать амбиции», — утверждается в документе.

В опубликованной части плана также говорится, что условия сделки предусматривают «сокращение числа препятствий экономическому развитию палестинских территорий путём вовлечения Западного берега реки Иордан и сектора Газа в региональную и международную торговлю».

Палестинские протестующие бросают камни в израильские войска.

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Развитие транспортной инфраструктуры на данной территории будет способствовать её экономической интеграции с соседними странами, а кроме того, повысится «конкурентоспособность палестинского экспорта», уверены в Вашингтоне. Палестинцы, по замыслу авторов документа, должны укрепить сотрудничество с Египтом, Израилем и Иорданией.

Однако, как полагают аналитики, такие перспективы вряд ли подкреплены какими-то реальными политическими предложениями со стороны США. Александр Вавилов допускает, что именно по этой причине пока и не публикуется политическая часть «сделки».

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ в беседе с RT Дмитрий Евстафьев заявил, что план урегулирования было необходимо опубликовать целиком.

«Но американская администрация всегда действует по одному принципу — показывает сначала пряник, пряча при этом кнут. Почему Соединённые Штаты поступили так и в случае Палестины, также понятно — сейчас Белый дом хочет показать себя с выгодной стороны, в роли миротворца. Для Трампа на фоне нагнетания ситуации вокруг Ирана сейчас важно получить информационный, пропагандистский выигрыш».

Стоит заметить, что другая сторона конфликта — Израиль — в документе почти не упоминается.

Рамалла.

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Впрочем, в Белом доме признают, что без политического урегулирования о мире говорить не приходится.

Общие контуры условий «сделки века» ранее уже просачивались в сеть. Например, в начале года израильские СМИ со ссылкой на источник рассказали, что США собираются предложить создание палестинского государства на «примерно 90% Западного берега со столицей в некоторых частях Восточного Иерусалима». При этом исторический центр Восточного Иерусалима, в котором сконцентрированы святыни иудаизма, христианства и ислама, должен будет отойти израильской стороне. Также продолжат своё существование крупные еврейские поселения на Западном берегу, хотя расширять их не планируется. Напомним, сейчас США и Израиль не признают Палестину в качестве государства.

В мае израильская газета Israel Hayom («Израиль сегодня») также опубликовала примерный список предполагаемых условий американского плана. Издание сообщило, что этот документ ему передали неназванные сотрудники израильского МИД, однако достоверность сведений не была подтверждена официально.

Согласно опубликованным пунктам, Иерусалим должен стать объединённой столицей и Израиля и будущего государства, которое получит название «Новая Палестина». При этом, статус святых мест якобы не изменится.

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан также сохранятся. Палестинцам же будет предложено взять в аренду земли Египта в районе Сектора Газа. При этом палестинская сторона лишится права иметь собственную армию.

Сейчас, согласно положениям международного права, Восточный Иерусалим находится под суверенитетом палестинской стороны, однако на практике его давно контролирует Израиль.

Хотя достоверность этих сведений так и не была подтверждена, Джаред Кушнер не раз открыто заявлял, что в том случае, если стороны конфликта достигнут мира, они смогут рассчитывать на экономическую поддержку. Причём в качестве источника финансирования выступит не только американский бюджет, но и, возможно, страны Персидского залива.



«Компромисс неприемлем»

Однако Палестина не стала дожидаться детализации «сделки века»: в середине июня глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что частично признанное государство не примет условия, которые не соответствуют международным нормам права и уставу ООН.

«Так называемая «сделка века» администрации США в действительности является нарушением наших прав. Нас лишили независимости, прав и правосудия. Палестина не может иметь такое будущее. Мы боролись в течение такого длительного времени не для того, чтобы жить в золотой клетке. Мы хотим свободы, мы не хотим условной свободы», — заявил палестинский дипломат, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

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По его словам, такая сделка «никогда не сможет достичь комплексного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, если она не соответствует и не отвечает правам народа Палестины». С точки зрения дипломата, для Палестины таким правом является независимость с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

По мнению Дмитрия Евстафьева, идея территориального размена Восточного Иерусалима на некие земли предлагается ещё с конца 1970-х годов, но она не может быть реализована.

«Для Израиля какой-либо компромисс по Восточному Иерусалиму неприемлем. Поэтому призывать палестинцев отказаться от него — единственный вариант, который могут предложить в Вашингтоне. Однако ни для палестинцев, ни для всего мусульманского мира это недопустимо. Даже для таких сателлитов США, как Саудовская Аравия», — пояснил Евстафьев в интервью RT.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил советнику президента США Джону Болтону, что страна не намерена уходить из Иорданской долины, которая с точки зрения международного права относится к оккупированным территориям.

«При любом варианте мирного соглашения наша позиция будет заключаться в сохранении присутствия Израиля здесь в интересах нашей и всеобщей безопасности», — подчеркнул он.

Напомним, после завершения британского мандата в регионе в 1948 году между молодым еврейским государством и коалицией арабских стран началась война, по итогам которой израильтяне взяли под свой контроль Западный Иерусалим — там находятся относительно новые кварталы. Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан остались под контролем Иордании.

Однако во время Шестидневной войны 1967 года Израиль смог закрепиться в Восточном Иерусалиме и объявил весь город своей юрисдикцией.

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Это решение не нашло поддержки на глобальном уровне — с точки зрения международного права, восточная часть города находится под израильской оккупацией. Кроме того, Израиль поощряет строительство еврейских поселений на палестинских территориях, невзирая на протесты ООН.

В прошлом году Дональд Трамп спровоцировал очередной виток конфликта в регионе, решив перенести американское посольство в Израиле в Иерусалим. Хотя Вашингтон на официальном уровне заявлял, что этот жест не следует расценивать как признание американской стороной израильского суверенитета над Восточным Иерусалимом, многие трактовали это решение именно так.

«С точки зрения американской стороны, Палестина должна довольствоваться теми землями, которые у неё есть», — считает Вавилов.

Однако при таком раскладе получить действительно работоспособный план от Белого дома вряд ли возможно, считают эксперты. По их мнению, предложения Вашингтона, скорее всего, будут отвергнуты.

«Он (Дональд Трамп. — RT) точно так же, как и палестинцам, обещал ранее процветание КНДР, и даже отчасти Ирану», — считает Вавилов.

Аналогичной точки зрения придерживается и Дмитрий Евстафьев. По его словам, работоспособный компромисс от Белого дома вряд ли возможен, поскольку США имеют тесные связи с израильскими властями.

«В этих условиях обнародование любого плана, который предусматривал бы уступки со стороны Израиля, привело к ещё большему усложнению ситуации для Трампа. Тем более, что попытки «купить» противников — это метод внешней политики Трампа, который с одной стороны угрожает санкциями, и в ряде случаев даже силовыми, а с другой — сулит финансовые бонусы, которые не всегда подкрепляются на практике», — подытожил эксперт.