США обнародовали план по развитию Палестины

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Американские власти обнародовали план по развитию Палестины под названием «Мир и процветание».
США обнародовали план по развитию Палестины
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованный Белым домом документ.

Отмечается, что данный план предусматривает возможность привлечения в экономику Палестины $50 млрд, удвоение ВВП страны и снижение в два раза уровня бедности в данном государстве за десять лет.

«Он состоит из трёх инициатив, которые поддержат определённые столпы палестинского общества: экономику, народ и власти. С потенциалом привлечения более $50 млрд за десять лет «Мир и процветание» представляет собой самое амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради палестинского народа», — говорится в документе.

Уточняется, что за этот же срок планируется создать более миллиона рабочих мест и снизить показатели безработицы до однозначного числа.

Ранее сообщалось, что США намерены отложить публикацию политической части американского плана по ближневосточному урегулированию.

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