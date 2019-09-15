Помощь друга: что стоит за предложением Трампа о военном союзе с Израилем

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказались за подписание договора о взаимной военной помощи между двумя странами. Это заявление было сделано в преддверии парламентских выборов в еврейском государстве. В правительстве Нетаньяху считают, что документ должен обеспечить безопасность страны и будет «направлен против Ирана». Тем не менее израильская оппозиция выступает против заключения соглашения. Критики этой инициативы полагают, что она может поставить израильские вооружённые силы под контроль Пентагона. По мнению экспертов, демонстрация усиления оборонных связей между США и Израилем может спровоцировать эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обговорил с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху перспективы подписания соглашения о взаимной военной помощи. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

«Сегодня мы созвонились с премьер-министром Нетаньяху, чтобы обсудить возможность заключения договора о взаимной обороне между Соединёнными Штатами и Израилем, который ещё больше укрепил бы прочный союз наших двух стран. С нетерпением жду продолжения этих обсуждений после выборов в Израиле, когда мы встретимся на полях ООН во второй половине сентября!» — сообщил Трамп.

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. September 2019

Предложение Трампа публично поддержал Нетаньяху.

«Спасибо, мой дорогой друг президент Дональд Трамп. У еврейского государства никогда ещё не было в Белом доме друга лучше. Я с нетерпением жду нашей встречи в ООН для того, чтобы продвинуться на пути к историческому договору об обороне между Соединёнными Штатами и Израилем», — отметил в своём Twitter израильский премьер.

Thank you my dear friend President @realDonaldTrump. The Jewish State has never had a greater friend in the White House. I look forward to our meeting at the UN to advance a historic Defense Treaty between the United States and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14. September 2019

Как сообщает израильская газета Haaretz, позже в интервью 12-му и 13-му каналам израильского телевидения Нетаньяху заявил, что инициатором телефонных переговоров выступила американская сторона. Премьер пообещал, что новое соглашение обеспечит безопасность двух государств на поколения вперёд, отметив, что он уже добился от США признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами и выхода из ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий) с Ираном.

В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что такой договор должен быть направлен в первую очередь против Тегерана.

«Я выступаю за подписание чётко сформулированного договора об обороне между США и Израилем, который был бы направлен против Ирана, на решение проблемы ядерного оружия, а также на противодействие угрозе, исходящей от баллистических ракет, и не ограничивал бы деятельность Израиля в прочих сферах», — заявил глава израильского дипломатического ведомства.

Особый союзник

Израиль традиционно считается одним из наиболее приоритетных союзников США на Ближнем Востоке. Еврейское государство ежегодно получает от Вашингтона миллиарды долларов на военные нужды. После подписания Дональдом Трампом в феврале 2019 года нового законопроекта о бюджете, согласно подсчётам издания Times of Israel, ежегодные объёмы американской военной помощи израильтянам достигли $3,8 млрд. Как отмечал в марте в статье для журнала The Atlantic эксперт Брукингского института Джеймс Кирчик, Соединённые Штаты тратят на военное финансирование Израиля больше денег, чем на какую-либо другую страну в мире.

Также по теме Самый Ближний Восток: что последует за открытием первой военной базы США в Израиле Соединённые Штаты открыли первую военную базу в Израиле. На её территории разместились американские системы ПВО и ПРО, а также...

Американские и израильские военнослужащие традиционно проводят совместные учения, обмениваются оборонными технологиями, не прекращают военно-техническое сотрудничество. В сентябре 2017 года США открыли свою первую постоянную военную базу в Израиле близ города Беэр-Шева. На объекте размещены американские системы ПВО и ПРО.

Тем не менее с точки зрения международного и национального права Соединённых Штатов Израиль обладает иным статусом, нежели многие американские союзники в Европе и Восточной Азии.

Так, члены НАТО защищены 5-й статьёй Североатлантического договора 1949 года, обязывающей союзников (и США в их числе) прийти на помощь в случае агрессии против одного из его членов. Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 1960 года предполагает, что обе страны вместе обеспечивают безопасность Японских островов. Аналогичное соглашение, подписанное Соединёнными Штатами и Южной Кореей в 1953 году, предусматривает взаимную оборону в Тихоокеанском регионе.

Даже с Австралией и Новой Зеландией у США есть пункт о взаимной обороне в рамках договора АНЗЮС 1951 года, а с Израилем нет.

Формальной основой американо-израильского альянса является «меморандум о взаимопонимании в области стратегического сотрудничества» между правительствами Соединённых Штатов и Израиля от 1981 года. Однако главная цель этого соглашения — противодействие СССР — уже почти три десятка лет выглядит устаревшей ввиду отсутствия Советского Союза на политической карте мира.

Да и «меморандум о взаимопонимании» — это не полноценный договор. Такое соглашение касается сотрудничества силовых ведомств двух стран и не предполагает ратификации законодательными органами. Нет в нём и положений об обязательном оказании партнёрами взаимной военной поддержки в случае нападения на одну из стран.

Как отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин, Соединённые Штаты оказывали помощь Израилю с момента образования этого государства в середине прошлого века. Но США развивали эти связи с учётом отношений с арабскими союзниками на Ближнем Востоке. Поэтому Вашингтон старался избегать в отношениях с израильтянами формулировок, указывающих на то, чью сторону арабо-израильского конфликта он занимает, полагает эксперт.

По словам Зинина, администрация Трампа, признав Иерусалим столицей Израиля и суверенитет еврейского государства над захваченными у Сирии Голанскими высотами, отказалась от курса, который давал Вашингтону определённую свободу действий в ближневосточных делах.

«Раньше американцы старались маневрировать, чтобы сохранить свои экономические отношения, прежде всего, с нефтедобывающими арабскими странами. Теперь они считают, что можно открыто демонстрировать свои особые военные отношения с Израилем», — заявил эксперт.

Избирательные интересы

Как отмечает британская газетa The Guardian, предложение Трампа заключить договор о военном союзе между США и Израилем может быть связано с проведением в еврейском государстве парламентских выборов 17 сентября. Таким образом американский президент стремится поддержать Нетаньяху, отмечает издание. Израильский премьер намерен добиться победы своей партии «Ликуд» и остаться у власти, получив большинство в кнессете.

По словам Юрия Зинина, такое предположение имеет под собой основания.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме

Reuters

© Jonathan Ernst

«Нетаньяху лишний раз продемонстрировал крепость отношений с США, что, безусловно, играет на руку его авторитету в израильском обществе, — подчёркивает эксперт.

Кроме того, отмечает он, ввиду высокого уровня поддержки Израиля в американском обществе, особенно среди электората Республиканской партии, оказывая услугу Нетаньяху, Трамп не забывает и о себе, ведь он также будет участвовать в выборах в следующем году.

«Руководства США и Израиля постоянно подчёркивают тесные связи друг с другом в избирательных процессах, — поясняет политолог. — Нетаньяху нужно показать, что за него горой стоят США. А Трампу важно, чтобы на его стороне было произраильское лобби, которое имеет влияние в Штатах. Так что лидеры находят общий язык, и это их устраивает».

С этой точкой зрения согласен и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Трамп, в отличие от его предшественников, откровенно выбрал произраильский курс. И одна из причин заключается в том, что его ядерный электорат — фундаменталистски настроенные белые протестанты, которые придерживаются произраильских взглядов. И сейчас, в разгар предвыборной кампании американскому лидеру важно мобилизовать своих сторонников, в том числе и за счёт демонстрации своей близости к государству Израиль», — подчеркнул в разговоре с RT Батюк.

Неоднозначная поддержка

Как пишет The Guardian, некоторые круги в Израиле могут быть заинтересованы в заключении нового оборонного соглашения, чтобы обеспечить стране военную помощь США в случае возможного конфликта с Ираном.

Израильское издание The Jerusalem Post отмечает, что ранее с инициативой подписания подобного соглашения выступал сенатор Линдси Грэм, традиционно выступающий за проведение жёсткой политики в отношении Тегерана. Накануне Грэм призвал США рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре исламской республики.

4 сентября The New York Times Magazine опубликовал расследование, в котором утверждалось, что в 2012 году ВВС Израиля готовились нанести авиаудар по объектам иранской ядерной программы.

В свою очередь, главный соперник Нетаньяху на предстоящих выборах — бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц — после заявлений Трампа и Нетаньяху высказался против подписания соглашения, поскольку «договор о взаимной обороне требует от нас координации (деятельности в сфере. — RT) безопасности с Соединёнными Штатами».

«Мы никогда не просили никого умирать ради нас, не просили никого за нас сражаться и не просили ни у кого права защищать государство Израиль», — подчеркнул политик.

Как отметил экс-глава израильской военной разведки Амос Ядлин, издержки возможного формального военного пакта с США для еврейского государства превышают преимущества, пишет The Jerusalem Post.

Военнослужащие израильской армии во время учений

AFP

© JACK GUEZ

Ядлин полагает, что соглашение о военном союзе с США ограничит свободу действий и планирования израильской армии. Под вопросом могут оказаться следующие принципы оборонной политики: отсутствие необходимости согласовывать свои действия с США, отказ от однозначного ответа на вопрос о наличии у Израиля ядерных вооружений и отказ от ведения войн в других частях света.

Проблемные перспективы

Как отмечает Владимир Батюк, пока перспективы договора между США и Израилем о взаимной военной помощи туманны и из-за внутриамериканских политических проблем. Такое соглашение должно пройти согласование в конгрессе. С одной стороны, его нижнюю палату контролируют демократы, не поддерживающие многие инициативы Трампа. С другой — израильское лобби может попытаться преодолеть это сопротивление. Не всё однозначно и в том, что касается поддержки произраильских инициатив в американской еврейской общине, где на этот счёт существуют разные точки зрения.

Также по теме «Отражение натиска»: почему Иордания отказывается от части мирного договора с Израилем Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется перезаключить соглашение об аренде двух анклавов на территории...

«Многое будет зависеть от того, в какой мере израильскому лобби удастся мобилизовать все ресурсы еврейского сообщества, проживающего в Соединённых Штатах», — отмечает Батюк.

Как считает Юрий Зинин, возможное подписание договора о взаимной обороне может лишь подогреть конфликты в и без того проблемном регионе.

«Вряд ли это вызовет аплодисменты со стороны арабов, даже стран Персидского залива, — утверждает эксперт. — Для этих государств, претендующих на роль лидеров исламского мира (особенно для Саудовской Аравии), важна поддержка Палестины. Им нужно будет как-то реагировать на это — подтверждать свою солидарность со справедливыми требованиями и чаяниями палестинцев. Иран также будет использовать этот пакт в своих интересах».

По мнению Зинина, залог безопасности в регионе — налаживание отношений с соседями и отказ от одностороннего военного давления и угроз, к которым нередко прибегает Израиль.

«Постоянное подчёркивание своего силового превосходства с опорой на США вряд ли будет содействовать мирному урегулированию», — считает эксперт.

В свою очередь, Владимир Батюк полагает, что, сделав однозначную ставку на Израиль, Вашингтон рискует ослабить союзнические отношения с арабскими странами.