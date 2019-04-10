«Для США закон — личные интересы»: как в России отреагировали на заявление Помпео о принадлежности Крыма и Голан

США в очередной раз применили политику двойных стандартов и показали, что международные законы не распространяются на них и их друзей. Так в Совете Федерации отреагировали на слова госсекретаря Майка Помпео. Ранее глава Госдепа объяснил, почему Вашингтон признал оккупированные Голанские высоты территорией Израиля, но при этом категорически отрицает право жителей Крыма на воссоединение с Россией, которым они воспользовались в 2014 году. Между тем в Госдуме РФ отметили, что подобные высказывая Помпео должны насторожить все страны, которые хотят вести дела с Соединёнными Штатами.

В России ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который призвал не сравнивать ситуацию с признанием со стороны Вашингтона суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что глава американского внешнеполитического ведомства в очередной раз применяет двойные стандарты в отношении разных стран.

«У Помпео в голове плюрализм. Одна его половина говорит о том, что присоединение Голанских высот к Израилю — это нормально, а вторая — что воссоединение Крыма с Россией — это ненормально. Это как раз и есть яркий пример политики двойных стандартов. При этом именно у России больше прав на воссоединение с Крымом, чем у Израиля — аннексировать Голанские высоты», — подчеркнул Цеков.

Он также напомнил, что при передаче Крыма УССР в 1954 году не проводилось никаких референдумов.

«А в 2014 году Крым реализовал своё право на самоопределение и сделал это в соответствии с международными стандартами», — отметил сенатор.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Тогда на полуострове был проведён референдум, на котором более 90% населения высказались за возвращение крымских территорий в состав РФ.

9 апреля в ходе слушаний в сенате США госсекретарь Майк Помпео вступил в полемику с сенатором-демократом Диком Дурбином, который попросил объяснить, почему глава Госдепартамента считает справедливым признание Голан территорией Израиля, но при этом не признаёт воссоединение Крыма с Россией.

«Эти ситуации совершенно различны. Израиль получил Голанские высоты из-за того, что на него нападали. Он оборонялся... Они заняли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя... Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для неё никакой угрозы», — сказал Помпео.

После этого его оппонент подчеркнул, что земли, занятые в результате военных действий, по международным нормам считаются оккупированными. Тогда Помпео сказал, что не намерен подробно разбирать этот вопрос на слушаниях.

Госсекретарь США Майк Помпео

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«Бесполезно договариваться»

В Госдуме также отметили, что к своим союзниками и противникам Вашингтон применяет различные критерии оценки.

«США живут по принципу «друзьям можно всё, а Россия всегда виновата». Вооружённый захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — это вселенское зло. Они и сейчас в упор не видят гражданской войны на Украине», — заявил в беседе с RT депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

По его словам, госсекретарь США продемонстрировал, что американское руководство формирует своё отношение к происходящему, основываясь не на фактах, а на собственной выгоде.

«Это показательное выступление Майка Помпео — хороший урок тем, кто думает, что с Вашингтоном можно договориться о мире. Бесполезно договариваться с гангстером, для которого существует только один закон — его личные интересы», — пояснил депутат.

Напомним, Тель-Авив в результате Шестидневной войны 1967 года оккупировал сирийские Голанские высоты и позднее провозгласил их своей территорией. В преддверии парламентских выборов в Израиле, прошедших 9 апреля, премьер Биньямин Нетаньяху провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом, на которой американский лидер подписал декларацию о признании суверенитета Тель-Авива над Голанскими высотами.

«Разные вещи»

По оценке эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в США привыкли создавать свои правила и интерпретации международных законов. И Помпео следует этой традиции.

«Есть такое замечательное выражение: «Друзьям — всё, врагам — закон». Именно по этому принципу живут американцы. Всё, что они считают нужным и возможным, выходит за рамки правил. При этом правила, международное право и вообще действующие законы здесь ни при чём. Помпео ещё раз это повторяет», — пояснил Брутер RT.

Так, Вашингтон готов делать исключения из правил для своих идейных союзников. Если же кто-то не согласен с американской позицией, то его тут же подвергают гонениям и обвиняют в несоблюдении установленных США норм.

«Поэтому Голаны и Крым — разные вещи, Косово и Крым — тоже разные, и вообще всё разное. Что касается роли России, то она сейчас является для американской политической элиты персонифицированным врагом хотя бы потому, что всё время постоянно нарушает те «правила», которые Запад для неё нарисовал», — заключил эксперт.