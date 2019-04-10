В Совфеде оценили высказывание Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.
В Совфеде оценили высказывание Помпео о ситуации с Голанами и Крымом
  • РИА Новости

«У Помпео в голове плюрализм. Одна его половина говорит о том, что присоединение Голанских высот к Израилю нормально, а вторая — о том, что воссоединение Крыма с Россией — ненормально. Это как раз и есть яркий пример политики двойных стандартов. При этом именно у России больше прав на воссоединение с Крымом, чем у Израиля — аннексировать Голанские высоты», — заявил Цеков.

Сенатор отметил, что при передаче Крыма УССР в 1954 году не было никаких референдумов.

«А в 2014 году Крым реализовал своё право на самоопределение и сделал это в соответствии с международными стандартами», — сказал он.

Цеков обратил внимание, что в настоящее время «мир очень нестабилен именно из-за таких политиков, как Майк Помпео».

Ранее Помпео призвал не сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

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