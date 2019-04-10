В Госдуме ответили на заявление Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.
В Госдуме ответили на заявление Помпео о ситуации с Голанами и Крымом
  • Reuters
  • © Yuri Gripas

«США живут по принципу «друзьям можно всё, а Россия всегда виновата». Вооружённый захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — вселенское зло», — сказал он.

По словам Бальбека, в Соединённых Штатах предпочитают «в упор не замечать происходящего на Украине».

«Это показательное выступление Майка Помпео — хороший урок тем, кто думает, что с Вашингтоном нужно договориться о мире. Бесполезно договариваться с гангстером, для которого существует только один закон — его личные интересы», — отметил депутат.

Ранее Помпео призвал не сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

В комитете Совета Федерации по международным делам заявление американского госсекретаря назвали «ярким примером политики двойных стандартов». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить