В Госдуме ответили на заявление Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.

«США живут по принципу «друзьям можно всё, а Россия всегда виновата». Вооружённый захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — вселенское зло», — сказал он.

По словам Бальбека, в Соединённых Штатах предпочитают «в упор не замечать происходящего на Украине».

«Это показательное выступление Майка Помпео — хороший урок тем, кто думает, что с Вашингтоном нужно договориться о мире. Бесполезно договариваться с гангстером, для которого существует только один закон — его личные интересы», — отметил депутат.

Ранее Помпео призвал не сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.

В комитете Совета Федерации по международным делам заявление американского госсекретаря назвали «ярким примером политики двойных стандартов».