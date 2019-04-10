Эксперт прокомментировал слова Помпео о ситуации с Голанами и Крымом

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что ситуация с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией — совершенно разные вещи.

«Есть такое замечательное выражение: «Друзьям — всё, врагам — закон». Именно по этому выражению живут американцы. Всё, что они считают нужным и возможным, выходит за рамки правил. При этом правила, международное право и вообще действующие законы здесь ни при чём. Помпео ещё раз это повторяет», — сказал Брутер.

По его словам, госсекретарь США, совершенно не задумываясь, говорит, что американцы могут сделать исключением всё, что захотят.

«Поэтому Голаны и Крым — разные вещи, Косово и Крым — тоже разные и вообще всё разное, что им хочется сейчас видеть. Что касается роли России, то она сейчас является для американской политической элиты персонифицированным врагом хотя бы потому, что всё время, постоянно нарушает те правила, которые Запад для неё нарисовал», — заключил эксперт.

Ранее Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединение Крыма с Россией.