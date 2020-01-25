Пристрастный арбитр: есть ли перспективы у готовящейся в США сделки по палестино-израильскому урегулированию
- Reuters
- © Mohammed Salem
Палестинская сторона отвергнет любые шаги Соединённых Штатов по ближневосточному урегулированию, которые будут нарушать международное право. Такое заявление сделал пресс-секретарь палестинского президента Махмуда Аббаса Набиль Абу Рдене на фоне сообщений о намерении властей США в ближайшее время обнародовать детали «сделки века».
«Если в соглашении будут отвергаемые нами формулы, наше руководство объявит о принятии ряда мер для защиты наших законных прав, и мы потребуем, чтобы Израиль взял на себя всю полноту ответственности как страна-оккупант», — приводит слова Абу Рдене палестинское информагентство WAFA.
Он также предостерёг Тель-Авив и Вашингтон «от пересечения красных линий», призвав к прекращению оккупации палестинских территорий и созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
О том, что Дональд Трамп в ближайшее время собирается вплотную заняться процессом урегулирования палестино-израильского конфликта, первым на этой неделе сообщил вице-президент США Майкл Пенс в ходе своего визита в Иерусалим.
«Президент Трамп попросил меня пригласить премьер-министра Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе, чтобы обсудить проблемы региона, а также перспективы установления мира здесь, на Святой земле», — сказал он на встрече с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.
Визит израильского политика в Вашингтон намечен на 28 января. Вместе с ним в американскую столицу приедет его главный политический оппонент Бени Ганц. 2 марта в Израиле пройдут парламентские выборы, основная борьба на которых развернётся между возглавляемой Нетаньяху партией «Ликуд» и блоком Ганца «Кахоль-лаван».
В среду, 23 января, Трамп подтвердил на брифинге, что собирается обсудить с израильскими политиками так называемую сделку века — мирное соглашение между еврейским государством и палестинцами. По его словам, обе стороны конфликта стремятся к миру, хотя и не готовы сказать об этом открыто. При этом он упомянул, что палестинская сторона может негативно встретить предлагаемый вариант соглашения.
«Мы кратко переговорили с ними. Но мы ещё поговорим с ними через какое-то время, — сказал Трамп. — И у них есть много причин идти на контакт. Я думаю, что сначала они, возможно, отреагируют негативно, но на самом деле это в большой степени в их интересах».
The United States looks forward to welcoming Prime Minister @Netanyahu & Blue & White Chairman @Gantzbe to the @WhiteHouse next week. Reports about details and timing of our closely-held peace plan are purely speculative.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020
Позднее в своём Twitter президент США сообщил, что все заявления о деталях и сроках публикации его мирного плана являются спекуляциями.
«Сделка века»
Стоит отметить, что президент США уже несколько лет говорит о том, что у него есть план, призванный положить конец еврейско-арабскому конфликту. Однако в чём он заключается, Трамп не уточняет.
В 2019 году близкая к Нетаньяху газета Israel Hayom опубликовала материал, в котором, как утверждалось, содержались положения «сделки века». В их числе — создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, который одновременно будет столицей Израиля, блоки еврейских поселений и территория долины реки Иордан останутся за еврейским государством, но палестинцы получат в аренду часть египетской территории.
- Махмуд Аббас
- Reuters
- © Alaa Badarneh/Pool
Ни в Израиле, ни в США официальные лица не подтвердили, что именно эти пункты входят в «сделку века». Таким образом, содержание американского мирного плана до сих пор остаётся тайной.
Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов констатировал, что, несмотря на утечки в прессе, никто точно не знает, что именно предложит Трамп палестинцам и израильтянам.
«Детали этой «сделки века» абсолютно неизвестны. А ведь в данном случае важны именно они. Судя по тому, что публиковалось в израильской прессе, это абсолютно неприемлемый план ни для палестинцев, ни для арабских государств, ни для мирового сообщества», — отметил собеседник RT.
«Если Западный берег реки Иордан остаётся за Израилем, непонятно, о каком независимом государстве может идти речь? Получается, речь идёт не о независимости, а о ликвидации палестинской автономии», — добавил Матузов.
Следует отметить, что приведённое выше заявление Абу Рдене газета The Washington Post трактует как угрозу руководства Палестины отказаться от мирных соглашений в Осло, заключённых в 1993 году. Их подписали Израиль и Организация освобождения Палестины. В соответствии с ними Западный берег реки Иордан и сектор Газа передаются под палестинское управление, которое осуществляет Палестинская национальная администрация (ПНА). Таким образом, отказ от соглашений в Осло будет означать прекращение всякого диалога между палестинцами и израильтянами и возвращение к ситуации до 1993 года.
«Такой вариант нельзя исключать. Если будет попытка решить палестинскую проблему без палестинцев и мирового сообщества, путём договорённостей Израиля и Америки, то тогда любые палестино-израильские переговоры теряют всякий смысл. Мирный процесс будет подорван», — считает Матузов.
При этом в случае возможного отказа от соглашений в Осло, означающего роспуск ПНА, палестинский народ не останется без руководства. У руля вновь встанет Организация освобождения Палестины, которая продолжит борьбу за независимость, полагает эксперт.
Предвыборный план
Аналитики также предполагают, что заявление Трампа о «сделке века» может в той или иной степени носить предвыборный характер. Так, возможно, американский президент не рассчитывает на то, что его предложения будут приняты конфликтующими сторонами. Однако усилия по достижению мира будут оценены его избирателями.
«Может быть, у Трампа есть реальный план «сделки века» и он рассчитывает как-то уговорить палестинцев его принять. А возможно, он планирует лишь вести переговоры с Израилем и Палестиной вплоть до ноябрьских президентских выборов. В области внешней политики у Трампа не слишком впечатляющие достижения. Поэтому ему, конечно, нужен внешнеполитический успех. Или хотя бы видимость успеха», — сказал в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
- Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
- Reuters
- © Ronen Zvulun/File
Вячеслав Матузов также допускает, что, говоря о «сделке века», Трамп пытается помочь партии «Ликуд». По его словам, Нетаньяху создаёт себе имидж человека, который умеет найти общий язык с США, поэтому Трамп, вероятно, хочет ему в этом подыграть, предлагая план мирного урегулирования, который выгоден Израилю.
«Но в целом и арабские, и еврейские аналитические круги скептически относятся ко всем предложениям по мирному урегулированию ближневосточного конфликта, которые исходят от Белого дома. Их оценивают как часть пиар-кампании Трампа. Там уверены, что эти усилия обречены на провал», — рассказал Матузов.
Кроме того, властям США очень трудно предложить условия, которые устроили бы палестинцев, потому что Вашингтон не воспринимается арабами как беспристрастный посредник, считает Рогулёв.
«США выступают главным союзником, спонсором Израиля со времён его основания. Они оказывают моральную, финансовую и военную помощь еврейскому государству. От президентов здесь мало что зависит: и власти, и общественное мнение США всегда рассматривали Израиль в качестве непотопляемого авианосца американцев на Ближнем Востоке. У них нет причин отказываться от такой позиции», — отметил аналитик.
В свою очередь, Матузов выразил мнение, что в вопросах ближневосточного урегулирования палестинцы с большей охотой примут Москву в качестве посредника, нежели Вашингтон.
«Россия не отклонялась от той генеральной линии, которая была заложена ещё в советские времена. Москва последовательно выступает за сохранение Израиля и создание палестинского государства на тех территориях, которые палестинцы занимают сейчас. Это показывает визит президента Путина в Тель-Авив и Вифлеем, где он встретился с Махмудом Аббасом. Я думаю, что в этом отношении Россия имеет гораздо больше шансов, чем США, стать посредником в решении ближневосточных проблем», — заявил Матузов.
Вместе с тем эксперты полагают, что Вашингтон будет противодействовать посреднической роли Москвы, поэтому решение палестино-израильского конфликта в ближайшей перспективе не просматривается.
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