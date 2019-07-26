«Не подчинимся диктату»: Палестина остановила действие всех подписанных соглашений с Израилем

Палестина останавливает действие всех соглашений с Израилем. Об этом заявил Махмуд Аббас на совещании правительства. По его словам, решение принято после сноса израильской стороной палестинского поселения в окрестностях Иерусалима. Палестинский народ отстаивает свои интересы теми способами, которые доступны в текущих политических реалиях, уверены в Госдуме. Эксперты считают, что Израиль может пойти на ответные меры.

Палестина приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем, заявил глава палестинского государства Махмуд Аббас на совещании правительства.

«Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме», — приводит его слова агентство WAFA.

Он добавил, что такой шаг предпринят после сноса Израилем десяти палестинских зданий в Восточном Иерусалиме.

Аббас назвал незаконными «все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями». Вместе с тем он сказал, что «руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому, всеобъемлющему и долгосрочному миру».

«Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией», — сказал Аббас, отметив, что Палестина не примет предложенную США «сделку века» (американский план по ближневосточному урегулированию).

По словам Аббаса, Палестина и Израиль не могут служить «предметом торга» и не являются «объектами недвижимости».

Отметим, что Аббас уже говорил о намерении палестинцев пересмотреть соглашения с Израилем. В августе 2016 года он заявил, что такой шаг может последовать из-за отказа Тель-Авива выполнять подписанные ранее договорённости.

Reuters

© Mohamad Torokman

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT обратил внимание на то обстоятельство, что Израиль не выполняет целый ряд решений ООН по поводу Палестины.

«Поэтому данная мера вынужденная, именно так её и нужно расценивать. Но это одномоментно подчёркивает, что палестинский народ отстаивает свои интересы и делает это теми способами, которые ему доступны в сегодняшних политических реалиях», — сказал парламентарий.

Отношения между Палестиной и Израилем носят достаточно напряжённый характер, бывают и обострения ситуации, сказал он.

«Но я думаю, что к каким-то серьёзным и радикальным последствиям это не приведёт», — предположил Новиков.

«Эта практика должна быть прекращена»

Напомним, 22 июня стало известно, что в Израиле начался снос палестинских жилых домов в районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме.

Израильская сторона сочла, что постройки представляют собой угрозу безопасности, поскольку дома расположены слишком близко к границе на Западном берегу. Протесты правозащитников, местных жителей и властей Палестины, де-юре обладающих контролем над населённым пунктом, не повлияли на решение Израиля.

На фоне новостей о сносе Аббас уполномочил посла Палестины в ООН направить запрос о срочном заседании Совета Безопасности.

Точку зрения о недопустимости действий Израиля по отношению к домам палестинцев поддержали и другие политики. В частности, о поддержке такой позиции заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Я могу добавить, что Генеральный секретарь полностью поддерживает заявление, выпущенное сегодня», — сказал официальный представитель Гутерреша Фархан Хак, комментируя призыв спецпосланника ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова прекратить разрушение домов.

Впоследствии аналогичную точку зрения высказала заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

«66 строений были снесены или захвачены преимущественно на территориях, где наблюдается недостаток выданных Израилем разрешений на строительство, получить которые палестинцам почти невозможно. Эта практика должна быть прекращена», — цитирует её РИА Новости.

МИД Франции также осудил действия Израиля, отметив, что они противоречат международному праву и резолюциям Совбеза ООН.

Позднее МИД РФ призвал Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских домов, назвав действия Тель-Авива незаконными с точки зрения международного права и подрывающими перспективы двустороннего государственного урегулирования палестино-израильского конфликта.

«Призываем Израиль пересмотреть данное решение, а также воздерживаться от подобных деструктивных шагов в дальнейшем», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Политолог Александр Асафов выразил надежду, что Палестина заявила о временных мерах и за ними не последует очередное обострение в секторе Газа и других напряжённых точках.

«Заявление серьёзное, и дальше могут последовать совершенно различные сценарии развития событий. В том числе и связанные с определёнными сложностями, например уличными (беспорядками. — RT) и различными другими...» — сказал эксперт в беседе с RT.

По словам Асафова, приходится надеяться на то, что ситуация не радикализируется, но, по его мнению, Израиль может также пойти на резкие ответные действия.

«Само собой, до какого-то очередного широкого витка не дойдёт. Но думаю, что в ближайшее время мы увидим достаточно серьёзное обострение в регионе», — заключил эксперт.