Небензя оценил палестино-израильское урегулирование

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не приемлет монополизации усилий по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Международный консенсус может работать время от времени, когда вы действительно можете достичь международного консенсуса. В случае палестино-израильского конфликта международный консенсус не был достигнут», — приводит РИА Новости слова Небензи.

Он отметил, что база для урегулирования конфликта была разработана Советом безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас по телефону обсудили проблематику ближневосточного урегулирования.