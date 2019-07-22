В МИД Франции осудили снос Израилем палестинских построек

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Представитель французского Министерства иностранных дел заявил, что Франция осуждает снос израильской армией построек в палестинской деревне около Иерусалима.
В МИД Франции осудили снос Израилем палестинских построек
  • © Scholz, F./Arco Images GmbH
  • globallookpress.com

«Франция осуждает разрушение израильской армией нескольких зданий в квартале Вади-аль-Хумус, который находится на юго-востоке Иерусалима», — цитирует его РИА Новости. 

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, снос противоречит международному праву и резолюциям Совбеза ООН. 

Во французском министерстве также подчеркнули, что данные действия «представляют собой опасный прецедент». 

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что израильские военные начали сносить дома палестинцев. Данное решение власти Израиля объяснили соображениями безопасности.

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