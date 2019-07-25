Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем. Об этом он сообщил по итогам прошедшего заседания палестинского правительства.

Reuters

«Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме», — приводит его слова агентство WAFA. Он добавил, что такой шаг предпринят после сноса Израилем десяти палестинских зданий в Восточном Иерусалиме. Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж осуждает снос израильской армией построек в палестинской деревне около Иерусалима. Телеканал «Звезда» сообщал, что израильские военные начали сносить дома палестинцев, объяснив это соображениями безопасности.