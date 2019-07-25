Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем
- Reuters
«Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме», — приводит его слова агентство WAFA.
Он добавил, что такой шаг предпринят после сноса Израилем десяти палестинских зданий в Восточном Иерусалиме.
Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж осуждает снос израильской армией построек в палестинской деревне около Иерусалима.
Телеканал «Звезда» сообщал, что израильские военные начали сносить дома палестинцев, объяснив это соображениями безопасности.