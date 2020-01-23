От истории до мировой политики: какие вопросы будут подняты во время визита Путина в Израиль и Палестину

Владимир Путин примет участие в пятом Всемирном форуме памяти холокоста, который пройдёт в Израиле 23 января. Во время выступления перед собравшимися в Иерусалиме мировыми лидерами он намерен заявить о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. В расписании российского президента также стоят встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

23 января президент России Владимир Путин приедет в Израиль, где примет участие в пятом Всемирном форуме памяти холокоста. Это первый за последние восемь лет визит российского президента в еврейское государство.

Первый из лидеров

В этом году памятные мероприятия Всемирного форума памяти холокоста будут приурочены к 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Освенцим. На форуме, который пройдёт в мемориальном комплексе «Яд Вашем», будут присутствовать около 40 мировых лидеров.

Как сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков, «в качестве главного иностранного гостя» первым выступит перед присутствующими Владимир Путин. Ему предоставят слово сразу после приветственных слов президента Израиля Реувена Ривлина, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора.

«Президент будет много говорить о недопустимости попыток фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны», — заявил Ушаков.

Стоит обратить внимание на то, что право обратиться к собравшимся предоставят не всем приехавшим в Израиль государственным лидерам.

По информации Юрия Ушакова, помимо президента Путина, израильская сторона разрешила обратиться к гостям президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру, вице-президенту США Майку Пенсу и принцу Уэльскому Чарльзу.

Что касается общения российского президента с представителями других государств, то, по словам Ушакова, в Кремль поступил запрос из Киева об организации встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, который также будет присутствовать на форуме. Не исключил помощник Путина и контактов российского лидера с американским вице-президентом Пенсом.

Однако с учётом сжатого графика визита — из-за смены правительства в России Путин пробудет в Израиле всего один день — любые встречи с представителями других государств будут непродолжительными и пройдут «на ногах», подчеркнул Ушаков.

Посетители в мемориальном комплексе «Яд Вашем»

AFP

© Ludovic MARIN

Общая история

Стоит отметить, что накануне форума в Израиле руководство России и Польши вступили в полемику по вопросу антисемитизма. В конце декабря 2019 года российский президент назвал польского посла в Берлине 1930-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» в связи с тем, что тот предлагал поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев из Европы в Африку.

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Тогда же Владимир Путин раскритиковал европейские страны, включая Польшу, за попытки переписать историю. В частности, он обратил внимание на резолюцию Европарламента, в которой на СССР попытались переложить часть ответственности за начало Второй мировой войны.

К слову, президент Польши Анджей Дуда, вступивший с руководством России в заочный спор по поводу интерпретации истории, права выступления на израильском форуме не получил. Впрочем, сам визит польского президента в Израиль сейчас находится под вопросом.

Как отметил в беседе с RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, Израиль может стать союзником России в борьбе против искажения истории Второй мировой.

«В Израиле очень серьёзный процент русскоязычных евреев. Значительная часть людей симпатизируют нам. В большинстве случаев эти люди признают роль Советского Союза в деле разгрома нацистской Германии. Это имеет позитивное значение для нынешней ситуации. Это тот случай, когда история имеет важное значение для налаживания отношений между странами. В Израиле многие благодарны нашим ветеранам за то, что в своё время они спасали узников нацистских концлагерей, — заявил RT Балмасов. — Что касается Польши, то у руководства Израиля свои счёты с Варшавой. Все мы прекрасно знаем, как те же польские евреи оказывались в концлагерях».

Во время визита в Иерусалим российский лидер также примет участие в открытии памятника «Свеча памяти» в честь защитников и жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, президент намерен вручить орден Мужества родственникам героя восстания в лагере Собибор Леона Фельдгендлера.

Как отметил в беседе с RT генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, «сохранение памяти о холокосте и Второй мировой войне — это общая задача России и Израиля».

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху принимают участие в акции «Бессмертный полк»

РИА Новости

© Алексей Дружинин

«Президент приезжает в Израиль и будет участвовать в двух публичных мероприятиях. Во-первых, в международном форуме памяти жертв холокоста. Во-вторых, в открытии памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме. Два этих мероприятия посвящены событиям, которые по своему смыслу очень близки между собой. Это память о жертвах двух проявлений человеконенавистнической нацистской политики — войны на уничтожение, политики геноцида. Уничтожение евреев нацистами и блокада Ленинграда — карательные операции нацистов на оккупированных территориях, жертвами которых стали миллионы людей. Наши страны, Россия и Израиль, вне всякого сомнения, едины в борьбе с этой идеологией и с её современными наследниками», — заявил Дюков.

По словам историка, показательным является тот факт, что на форум в Израиле отказались приехать лидеры ряда восточноевропейских стран, включая Литву и Эстонию.

«Очень показательно, что именно в этих странах проводится попытка ревизии холокоста, как, например, в Литве. Именно в этих странах не решается вопрос о реституции еврейской собственности. И конечно, именно в этих странах выдвигаются беспочвенные обвинения в адрес России и Советского Союза в развязывании Второй мировой войны», — отметил Дюков.

И с Нетаньяху, и с Аббасом

Во время пребывания в Израиле Владимир Путин встретится с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином. Как считает Сергей Балмасов, на встрече с израильским руководством у российского лидера будет возможность обсудить широкий круг вопросов: от региональных проблем Ближнего Востока до двустороннего сотрудничества.

«Не стоит забывать, что, несмотря на небольшую территорию, это одна из наиболее развитых индустриальных стран мира. Что-то наверняка будет подписано. Очень важно культурное сотрудничество. Также для отношений наших стран важно взаимодействие спецслужб», — утверждает эксперт.

По словам Юрия Ушакова, на встрече с премьер-министром Нетаньяху будет обсуждаться как экономика, так и мировая политика.

«Особое внимание будет традиционно уделено положению на Ближнем Востоке, включая, естественно, ситуацию напряжённости вокруг Ирана, обстановку в Сирии, а также положение дел в палестино-израильском урегулировании», — заявил помощник российского президента.

Он также сообщил, что Путин и Нетаньяху вместе встретятся с матерью осуждённой в России на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков израильской гражданки Наамы Иссахар. Израиль давно добивается её освобождения.

Кроме того, российский и израильский лидеры встретятся и с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Вероятно, будет обсуждаться вопрос возвращения России Александровского подворья — части территории Старого города в Иерусалиме, принадлежавшей Российской империи.

По словам Юрия Ушакова, в том, что касается передачи российской стороне Александровского подворья, «положительная тенденция налицо».

Помимо Иерусалима, Владимир Путин посетит и Вифлеем, где пообщается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. Как отметил Юрий Ушаков, во время встречи будет обсуждаться урегулирование палестино-израильского конфликта.

Владимир Путин и Махмуд Аббас

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Помощник Путина подчеркнул, что Москва выступает «в поддержку законных устремлений палестинцев, включая их неотъемлемое право на собственное независимое государство».

Старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин отметил в беседе с RT, что ситуация в регионе сложная, но Россия является уникальной страной, голос которой важен как для палестинцев, так и для израильтян.