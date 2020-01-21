Лидеры Эстонии не поедут на форум памяти холокоста в Израиль

Эстония не будет принимать участие во Всемирном форуме памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле. Об этом сообщает ERR со ссылкой на эстонский МИД.

«Поскольку организаторы мероприятия ждут от государств представительства только на очень высоком уровне, а наши президент, премьер-министр и спикер Рийгикогу заняты другими делами, то Эстония не будет представлена на мероприятии в Иерусалиме», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что при этом спикер парламента Хенн Пыллуаас не получал приглашения на мероприятие и уже запланировал другие дела.

В начале января Gazeta Wyborcza писала, что польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста.

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин принял приглашение посетить Израиль для участие в мероприятиях памяти жертв холокоста. В Кремле указывали, что соответствующий визит готовится.