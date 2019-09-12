Путин принял приглашение посетить Израиль в 2020 году
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- РИА Новости
«Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с (годовщиной. — RT) освобождения Освенцима и дня холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль», — сказал Путин премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Сочи.
Он также подчеркнул, что отношения двух стран «приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества».
По мнению Путина, это взаимодействие очень важно, «особенно с учётом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».
Ранее в канцелярии израильского премьера заявляли, что глава правительства 12 сентября отправится с визитом в Сочи, где встретится с Путиным.
Нетаньяху отмечал, что может обсудить продолжение согласования по армейским вопросам.