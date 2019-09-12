Путин принял приглашение посетить Израиль в 2020 году

Российский лидер Владимир Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.

«Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года в связи с (годовщиной. — RT) освобождения Освенцима и дня холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль», — сказал Путин премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Сочи.

Он также подчеркнул, что отношения двух стран «приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества».

По мнению Путина, это взаимодействие очень важно, «особенно с учётом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма».

Ранее в канцелярии израильского премьера заявляли, что глава правительства 12 сентября отправится с визитом в Сочи, где встретится с Путиным.

Нетаньяху отмечал, что может обсудить продолжение согласования по армейским вопросам.