Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Сочи встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.

Отмечается, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии и укрепление механизмов военной координации.

«Премьер-министр Нетаньяху также встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху намерен приехать в Россию для встречи с Путиным.