Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи
- РИА Новости
«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
Отмечается, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии и укрепление механизмов военной координации.
«Премьер-министр Нетаньяху также встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху намерен приехать в Россию для встречи с Путиным.