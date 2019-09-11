Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи

Короткая ссылка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в Сочи встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи
  • РИА Новости

«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.

Отмечается, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии и укрепление механизмов военной координации.

«Премьер-министр Нетаньяху также встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху намерен приехать в Россию для встречи с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить