Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

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Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле. Об этом пишет Gazeta Wyborcza, ссылаясь на собственные источники.
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
  • Reuters

«Президент Анджей Дуда не примет приглашение на мероприятия в память о 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые организуются институтом «Яд Вашем» в Иерусалиме», — пишет издание.

Как отмечается, официально об этом ещё не объявлено, однако, по данным источников, вопрос решён.

Издание указывает, что важнейшим гостем этих торжеств является президент России Владимир Путин.

В сентябре Путин принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.

В Кремле указывали, что соответствующий визит готовится

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