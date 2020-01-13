«Очевидная тенденция»: в МИД России прокомментировали нежелание властей Варшавы отмечать освобождение от нацистов

Варшава не планирует официально отмечать 75-ю годовщину освобождения польской столицы от войск нацистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации, добавив, что 17 января два памятных мероприятия организуют частные лица. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление тем фактом, что польские власти отмечали 80-летие начала войны, однако игнорируют даты освобождения.

Антифашисты в скором времени опять будут вынуждены уйти в подполье в Европе. Такое мнение в своём Facebook высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отсутствие у властей Варшавы планов по официальному празднованию 75-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения. Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются», — подчеркнула Захарова.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы городской администрации сообщило, что 17 января власти Варшавы не будут на официальном уровне отмечать 75-ю годовщину освобождения города солдатами Красной армии от войск нацистской Германии.

«Много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве», — заявили в пресс-службе городской администрации.

При этом, по её словам, представитель Варшавы приглашён союзом солдат Войска польского на церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Вместе с тем в городской администрации зарегистрированы «два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату».

Добавим, что в Москве 17 января будет дан салют по случаю памятной даты. Военнослужащие Западного военного округа произведут около 3 тыс. залпов, звуковое сопровождение обеспечат пушки ЗИС-3.

«В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, что Варшава была освобождена советскими войсками в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции. В 2019-м на заседании рабочей группы Российского исторического общества был обнародован рапорт командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова об освобождении Польши, поданный им 29 января 1945 года в Государственный комитет обороны. В документе содержится отчёт о действиях советских войск и положении дел на освобождённых от нацистов территориях. В частности, общую обстановку в польской столице Жуков охарактеризовал двумя словами: «Город мёртв».

Наряду с этим бывший президент Польши Лех Валенса подверг критике действующие власти республики в связи с тем, что российский лидер Владимир Путин до сих пор не получил приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

«Это (освобождение концлагеря Красной армией. — RT) историческая правда, и никто не изменит её, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьёзно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определённым способом. Я знаю, что это возможно», — сказал Валенса в интервью порталу Onet.pl.

Подчеркнём, что летом 2019 года пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский говорил о планах властей страны пригласить Путина, однако пока этого не произошло. При этом российские официальные лица не были приглашены для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября 2019 года.

Как сообщил ТАСС в понедельник, 13 января, российская сторона на мероприятиях в память о 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау будет представлена послом России в Польше Сергеем Андреевым.

«В Польше пытаются переписывать историю»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT заметил, что Варшава «всё время пытается переписывать исторические события», добавив, что Польша даже в годы существования СССР демонстрировала неуважение к истории стран.

«Я убеждён в том, что мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет поведения поляков. Такое поведение не способствует усилению авторитета Польши на мировой арене. Думаю, это заявление связано с позицией нынешнего руководства Польши, но имеет под собой почву, появившуюся довольно давно», — пояснил сенатор.

«Полагаю, что Польша станет нормальным соседом, когда забудет прежние обиды и претензии, когда поймёт, что надо строить грамотные отношения со своими соседями и не искать в прошлом негатив. Политику стоит строить на основе позитива, взаимных побед и достижений. Победа над немецко-фашистскими захватчиками — общее достижение, и мы даём объективные оценки нашему прошлому», — добавил Цеков.

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин заметил, что польские власти пребывают в состоянии истерии, поскольку их амбиции на достижение лидирующих позиций в ЕС не увенчались успехом, в то время как отношения между Россией и Германией восстанавливаются.

Посетитель государственного музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме

Reuters

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«Они пытаются переписывать историю, но это переписывание вряд ли будет поддержано представителями Западной Европы. Это идёт вразрез с определёнными позициями ЕС», — пояснил эксперт в беседе с RT.

9 января нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, согласно которой СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что правда зафиксирована решениями Нюрнбергского трибунала. По её словам, подход польской стороны можно расценить как «пересмотр итогов Второй мировой войны».

«Это искажение всей нашей истории, это очернение подвигов, это снос памятников... Сегодня Польша таким заявлением не только перечёркивает настоящую историю, но и предаёт память своих предков», — заявил RT зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.