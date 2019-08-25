Президенты Польши, США и Германии выступят с речью в Варшаве 1 сентября

Президенты Польши, США и Германии выступят с речью 1 сентября в Варшаве на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Reuters

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Как сообщает «Польское радио», на мероприятии ожидаются 40 заграничных делегаций и около 250 иностранных гостей. Подтверждён визит 20 лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского. Мероприятия начнутся в 12:00 по местному времени на площади Пилсудского. Щерский отметил, что польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме в январе 2020 года.