Президенты Польши, США и Германии выступят с речью в Варшаве 1 сентября

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Президенты Польши, США и Германии выступят с речью 1 сентября в Варшаве на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Президенты Польши, США и Германии выступят с речью в Варшаве 1 сентября
  • Reuters

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. 

Как сообщает «Польское радио», на мероприятии ожидаются 40 заграничных делегаций и около 250 иностранных гостей.

Подтверждён визит 20 лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

Мероприятия начнутся в 12:00 по местному времени на площади Пилсудского.

Щерский отметил, что польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме в январе 2020 года.

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