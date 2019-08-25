Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе

Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме», — приводит его слова «Польское радио».

По его словам, приглашения на годовщину отправляет музей, который действует на месте лагеря.

Ранее в Польше заявили о намерении пригласить президента России Владимира Путина на годовщину освобождения Освенцима.