Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе

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Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
  • © pixabay.com

Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме», — приводит его слова «Польское радио».

По его словам, приглашения на годовщину отправляет музей, который действует на месте лагеря.

Ранее в Польше заявили о намерении пригласить президента России Владимира Путина на годовщину освобождения Освенцима.

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