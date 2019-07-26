Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

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Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире Польского радио.

«На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории», — цитирует его ТАСС.

Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года.

Ранее вице-премьер польского правительства Яцек Сасин рассказал, почему было принято решение не приглашать Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин оценил данное решение Польши.

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