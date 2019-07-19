В Польше пояснили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны

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Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин в студии портала «Виртуальная Польша» рассказал, почему было принято решение не приглашать российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — цитирует РИА Новости Сасина.

В марте замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха заявлял, что на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, были приглашены лишь страны — члены ЕС и «Восточного партнёрства».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны.

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