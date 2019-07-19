В Польше пояснили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
«Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — цитирует РИА Новости Сасина.
В марте замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха заявлял, что на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, были приглашены лишь страны — члены ЕС и «Восточного партнёрства».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны.