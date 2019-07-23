Эксперт оценил решение Польши не приглашать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

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Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с радио Sputnik оценил решение Польши не приглашать представителей России на 80-летие начала Второй мировой войны.
Эксперт оценил решение Польши не приглашать Россию на годовщину начала Второй мировой войны
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«Жёсткое позиционирование нынешним польским руководством неприятия России и её роли в польской истории можно оценить как историческую недальновидность и неадекватность», — заявил эксперт.

По его мнению, современная Польша является определённой целью для реваншистов в Германии, поскольку её север и запад — это Пруссия, «расформированная» в результате Второй мировой войны.

Ранее вице-премьер польского правительства Яцек Сасин рассказал, почему было принято решение не приглашать российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

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