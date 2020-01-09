Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», — написала она в Facebook.

Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом.

Она заявила, что если польские парламентарии сомневаются в решениях трибунала, то им «так и надо об этом заявить». Захарова добавила, что «у подобного подхода есть своя квалификация — пересмотр итогов Второй мировой войны».

Как передаёт РИА Новости, 9 января сейм Польши одобрил резолюцию о том, что якобы СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.

В резолюции говорится, что польский сейм осуждает «провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны».

24 декабря российский президент Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньёй польского дипломата 1930-х годов Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал идею Адольфа Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.