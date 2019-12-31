«Плохо успевала по истории в школе»: МИД РФ ответил послу США в Польше на слова о виновниках Второй мировой

Посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер заявила, что в развязывании Второй мировой войны виновны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Так она ответила на напоминание Владимира Путина о том, что перед началом войны ряд стран Европы, в том числе Польша, пошли на сделку с нацистской Германией. В Госдуме слова посла назвали безграмотными, а МИД России предположил, что посол плохо учила историю в школе.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер уверена, что в развязывании Второй мировой войны виновны Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Об этом она написала в своём Twitter.

«Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта», — заявила Мосбахер.

Таким образом она отреагировала на напоминание российского президента Владимира Путина о том, что перед началом войны ряд стран Европы, в том числе Польша, пошли на сделку с нацисткой Германией.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя твит посла, назвал её слова безграмотными и добавил, что они поощряют насаждение исторической лжи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Госдеп США проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают. Он отметил, что высказывание Мосбахер оскорбительно не только для граждан РФ и стран бывшего СССР, но и для американских граждан.

В свою очередь, МИД России предположил, что посол плохо учила историю в школе.

«Мы удивлены слышать это от посла США — страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что американский посол в Польше плохо успевала по истории в школе», — отметили в ведомстве, напомнив, что началу войны предшествовал Мюнхенский сговор.

В сентябре Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», где утверждается, что пакт Молотова — Риббентропа (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в 1939 году) якобы «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны».

Также по теме «Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши, где он разъяснил позицию Москвы по вопросу событий, предшествовавших...

Путин рассказал, что его «удивила и задела» резолюция, которая фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз». На встрече лидеров государств СНГ Путин представил коллегам копии архивных материалов времён конца 1930-х годов. Президент России напомнил, что пакт Молотова — Риббентропа был последним из договоров такого рода с Германией, и был заключён только потому, что у СССР не оставалось выбора. Ряд государств Европы, включая Польшу, подписали такие соглашения с Берлином гораздо раньше.

Кроме того, в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны 24 декабря 2019 года Владимир Путин зачитал выдержки из доклада польского посла в Германии конца 1930-х годов Юзефа Липского, который пообещал поставить Адольфу Гитлеру «великолепный памятник» в Варшаве в случае высылки евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и более того — за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — заявил Владимир Путин.

После этого посол России в Варшаве Сергей Андреев, вызванный в МИД Польши, разъяснил представителям польского ведомства позицию Москвы по вопросам, касающимся предшествующих началу Второй мировой войны событий. Дипломат добавил, что Россия «никому не позволит читать нам нотации».

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер

Reuters

© Rick Wilking

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT предположил, что американский посол сделала это заявление по собственной инициативе, желая прославиться на всю Польшу, как человек, который не оставляет страну в «трудной ситуации».

«А ситуация и правда сложная. Варшаве приходится либо отрицать очевидное, либо откровенно врать про собственную историю. Но тогда это, скорее, медвежья услуга. За такой позицией американского посла, как и за позицией польских властей ничего, кроме исторической неправды, не стоит», — сказал сенатор.

Косачёв добавил, что подобные высказывания неприемлемы и за ними должны последовать разъяснения американской стороны.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT назвал вопиющим тот факт, что посол не знает историю Второй мировой войны.

«Как она может принимать какие-то решения на государственном уровне, если она не знает историю. Такому человеку не место в органах государственной власти и ей нельзя принимать участие в урегулировании отношений с другими странами», — заявил он.

Швыткин добавил, что данная ситуация является предметом для разбирательства в различных международных организациях, и предложил вынести этот вопрос на Совет безопасности ООН с целью рассмотрения действий посла.

«Такие заявления играют во благо пересмотра уроков истории, что может привести к историческому коллапсу», — подытожил депутат.