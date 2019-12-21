«И в прошлом, и сейчас пугают Россией»: Путин — о попытках обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой

На неформальной встрече глав государств СНГ Владимир Путин прокомментировал резолюцию Европарламента о важности сохранения исторической памяти. В ней говорится, что пакт Молотова — Риббентропа «проложил дорогу к началу Второй мировой войны». Владимир Путин зачитал выдержки из ряда материалов, которые доказывали, что соглашение Берлина и Москвы было лишь последним из целой череды аналогичных документов, подписанных правительствами европейских стран. Именно их действия, в том числе Мюнхенский сговор, который позволил нацистской Германии и Польше получить часть Чехословакии, привели к тому, что военный конфликт стал неизбежным.

В Санкт-Петербурге состоялась неформальная встреча лидеров государств СНГ. В ходе переговоров президент России Владимир Путин отметил, что организация никогда не забудет подвига советских людей во время Великой Отечественной войны, а также представил коллегам копии архивных материалов, касающихся предыстории начала Второй мировой.

Путин процитировал высказывание президента США Франклина Рузвельта о том, что Красная армия ослабила первоначальный удар фашистских войск тем, что выдвинулась на новые рубежи, и призвал западные страны помнить об этом.

Также в ходе ознакомления лидеров стран с документами Путин отметил, что Европа сознательно замалчивает правду о Второй мировой войне в попытках переложить вину за её начало с нацистов на коммунистов. Таким образом, отметил президент, западные страны стараются скрыть неудобные моменты собственной истории.

«Да, мы знаем, кто такой Сталин. Да, мы дали ему свои оценки. Но думаю, что фактом остаётся то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня (1941-го) — на Советский Союз», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также добавил, что Запад пугали Россией как в царские, так и в советские времена, и подобная тактика наблюдается до сих пор. Он добавил, что для ослабления СССР тогдашние западные деятели были даже готовы пойти на сделку с фашистской Германией, заключив ряд соглашений, чему есть документальные подтверждения.

Он обратил внимание, что в резолюции Европейского парламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» говорится, что «пакт Молотова — Риббентропа» (Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный в 1939 году) «поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны». Кроме того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на «искажение» исторических фактов и пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад.

Путин заявил, что его «удивила и задела» резолюция Европарламента, так как в СНГ всегда стремились обеспечить правдивость и объективность истории.

Путин напомнил, что пакт Молотова — Риббентропа был не единственным документом, подписанным одной из европейских стран с фашистской Германией, однако об остальных говорить не принято.

Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Зачитывая документы, Путин упомянул подписанную в 1934 году Варшавой декларацию о неприменении силы с Берлином. Также было упомянуто англо-германское морское соглашение от 1935 года, позволившее Германии иметь свой военный флот, что было запрещено ей по результатам Первой мировой войны. После него следовали англо-германская декларация Чемберлена и Гитлера, а также документы о ненападении, подписанные Францией, Литвой и Латвией.

«Таким образом, договор между СССР и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом хочу отметить, что СССР пошёл на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности, были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности... в Европе», — подчеркнул Путин.

Также Путин напомнил, что Варшава перед Мюнхенским сговором (соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией 1938 года, согласно которому Чехословакия в течение десяти дней должна была освободить и уступить Германии Судетскую область) предъявила претензии на часть чехословацких земель, как и Германия. Он отметил, что Варшава в стремлении получить свою долю добычи «засылала боевиков для совершения диверсий и терактов, вела активную подготовку к разделу и оккупации Чехословакии».

Путин добавил, что мировые политики того времени позитивно оценивали Мюнхенский сговор, и только Уинстон Черчилль «честно оценивал ситуацию и называл вещи своими именами».

«В 1938 году Гитлера ещё можно было остановить коллективными усилиями европейских государств. Это признавали и западные лидеры», — отметил президент России.

При этом глава государства не стал отрицать, что в пакте Молотова — Риббентропа «есть секретная часть о разделе какой-то территории».

«Но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером. Потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах это всё хранится под грифом «секретно»... Но нам теперь и знать не нужно, потому что мы по фактам видим, что сговор был. По факту мы видим, что был раздел независимого демократического государства — Чехословакии. И в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние руководители этих государств. Именно это и открывало Гитлеру движение на восток, именно это и послужило причиной начала Второй мировой войны», — заявил Владимир Путин.

Он также сообщил, что намерен написать по этой теме статью, чтобы информацию «оформить соответствующим образом».

Ранее он уже говорил, что резолюция Европарламента фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз», а любые попытки спорить с этими утверждениями Запад называет «информационной войной против демократической Европы». Путин также призвал продолжать публиковать архивные материалы о трагедиях войны, отметив, что в истории не может быть неудобных страниц.