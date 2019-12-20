Путин: многие пункты Договора о Союзном государстве не выполнены
- РИА Новости
«8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, и несмотря на то что многое (и мы с вами это констатировали) не сделано в рамках этого договора, но всё-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — цитирует РИА Новости Путина.
Ранее в Минске заявили, что Белоруссия готова развивать интеграцию с Россией на основе договора о создании Союзного государства и при соблюдении национальных интересов.
Зампредседателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» прокомментировал перспективы интеграции Москвы и Минска.