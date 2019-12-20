Путин: многие пункты Договора о Союзном государстве не выполнены

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что многие пункты Договора о Союзном государстве, который был подписан 20 лет назад Москвой и Минском, не выполнены, отметив при этом значительные успехи в союзном строительстве.
Путин: многие пункты Договора о Союзном государстве не выполнены
  • РИА Новости

«8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора, и несмотря на то что многое (и мы с вами это констатировали) не сделано в рамках этого договора, но всё-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — цитирует РИА Новости Путина.

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Зампредседателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько в беседе с «ПолитЭкспертом» прокомментировал перспективы интеграции Москвы и Минска.

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