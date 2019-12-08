Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве

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Российский президент Владимир Путин направил телеграмму белорусскому лидеру Александру Лукашенко, в которой он поздравил коллегу с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Договора о Союзном государстве
  • © РИА Новости

«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», — говорится в послании Путина.

Он подчеркнул, что для россиян и белорусов обеспечиваются «равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи».

Кроме того, накопленный в рамках Союзного государства опыт используется в более широком формате Евразийского экономического союза, добавил Путин.

7 декабря состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Они продлились более 5,5 часа.

Как рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин, переговоры прошли по целому ряду направлений: «по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка».

В ходе встречи стороны достигли серьёзного прогресса, подчеркнул министр.

Следующая встреча лидеров России и Белоруссии запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

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