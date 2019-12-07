Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.

«По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьёзного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьёзно сближены», — цитирует РИА Новости Орешкина.

Также он сообщил, что следующая встреча лидеров России и Белоруссии запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Лукашенко завершились. Они продлились более 5,5 часа.

Отмечалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи отметил, что Минск готов закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.