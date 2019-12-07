Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко

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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи.
Орешкин рассказал об итогах переговоров Путина и Лукашенко
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьёзного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьёзно сближены», — цитирует РИА Новости Орешкина.

Также он сообщил, что следующая встреча лидеров России и Белоруссии запланирована на 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Лукашенко завершились. Они продлились более 5,5 часа.

Отмечалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи отметил, что Минск готов закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.

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