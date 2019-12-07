Лукашенко отметил важность равных условий в сотрудничестве с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи отметил, что Минск готов закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешёвый газ, дешёвую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия», — заявил президент Белоруссии.

Он уточнил, что должны быть созданы равные условия для белорусских предприятий и других компаний.

«Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений», — добавил Лукашенко.

Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка.

В сентябре Лукашенко заявил о возможности импорта нефти через Польшу и Прибалтику, если не удастся договориться с Россией «по-человечески».