Лукашенко отметил важность равных условий в сотрудничестве с Россией
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«Мы не просим, как некоторые говорят, дешёвый газ, дешёвую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия», — заявил президент Белоруссии.
Он уточнил, что должны быть созданы равные условия для белорусских предприятий и других компаний.
«Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений», — добавил Лукашенко.
Ранее белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка.
В сентябре Лукашенко заявил о возможности импорта нефти через Польшу и Прибалтику, если не удастся договориться с Россией «по-человечески».