Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области

Белоруссия рассчитывает на цену газа из России на уровне Смоленской области плюс транспортировка. Об этом заявил белорусский премьер Сергей Румас.

Как передаёт БЕЛТА, Румас в беседе с журналистами обозначил позицию Минска по цене на российский газ.

«Позиция наша — это цена ближайшего от нас региона России, Смоленской области, плюс расходы на транспортировку», — сказал он.

По его словам, вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области, является предметом переговоров.

Как подчеркнул Румас, «равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать равные цены на энергоносители».

Ранее Румас отмечал, что дальнейший процесс интеграции двух государств связан с решением экономических вопросов, таких как цена на нефть и газ.

В середине ноября в Минске заявляли, что рассчитывают на снижение стоимости российского газа в 2020 году.