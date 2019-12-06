Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
- Reuters
Как передаёт БЕЛТА, Румас в беседе с журналистами обозначил позицию Минска по цене на российский газ.
«Позиция наша — это цена ближайшего от нас региона России, Смоленской области, плюс расходы на транспортировку», — сказал он.
По его словам, вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области, является предметом переговоров.
Как подчеркнул Румас, «равные условия для субъектов хозяйствования, а в этом цель интеграции, должны включать равные цены на энергоносители».
Ранее Румас отмечал, что дальнейший процесс интеграции двух государств связан с решением экономических вопросов, таких как цена на нефть и газ.
В середине ноября в Минске заявляли, что рассчитывают на снижение стоимости российского газа в 2020 году.