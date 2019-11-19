В Белоруссии рассказали о процессе интеграции с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дальнейший процесс интеграции России и Белоруссии связан с решением экономических вопросов, таких как цена на нефть и газ.

«Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества», — цитирует Интерфакс Румаса.

Он добавил, что к экономическим вопросам также относятся барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, разные условия поддержки производителей, в том числе за счёт субсидий.

Премьер уточнил, что остаются вопросы по ряду положений дорожных карт интеграционного процесса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Белоруссии и если не будут решены вопросы в экономике.

5 ноября Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят главам стран Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.

Белорусский политолог Юрий Шевцов в беседе с НСН оценил планы Москвы и Минска по интеграции.