План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы работаем сейчас над этим, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам», — заявил Румас.
В октябре российская и белорусская стороны сняли ряд разногласий по вопросу интеграции.
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