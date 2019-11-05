План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. «Мы работаем сейчас над этим, чтобы к 1 декабря проекты дорожных карт представить президентам», — заявил Румас. В октябре российская и белорусская стороны сняли ряд разногласий по вопросу интеграции.