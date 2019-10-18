Россия и Белоруссия сняли ряд разногласий по вопросу интеграции
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
Как уточняет агентство, стороны «сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы».
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Макея.