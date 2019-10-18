Россия и Белоруссия сняли ряд разногласий по вопросу интеграции

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Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин и вице-премьер России Максим Акимов на переговорах в Москве сняли ряд разногласий, затрагивавших программу по углублению интеграции в Союзном государстве.
Россия и Белоруссия сняли ряд разногласий по вопросу интеграции
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

Как уточняет агентство, стороны «сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Макея.

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