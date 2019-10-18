Россия и Белоруссия сняли ряд разногласий по вопросу интеграции

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин и вице-премьер России Максим Акимов на переговорах в Москве сняли ряд разногласий, затрагивавших программу по углублению интеграции в Союзном государстве.

РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА. Как уточняет агентство, стороны «сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы». Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Макея.