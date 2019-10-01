В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
  • РИА Новости

Как он указал в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД, данные препятствия связаны с налоговым манёвром России, сложностями с поставками сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также с ценами на газ и нефть.

«Мы можем говорить о каких-то стратегических целях, но если мы не решим сегодняшние проблемы, то говорить об углублённой интеграции не приходится. Какие это проблемы? Это налоговый манёвр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть», — сказал он.

По словам министра, белорусская сторона заинтересована в решении этих «вопросов, которые лежат сегодня на поверхности», так как иначе реализовывать дальнейшие шаги будет крайне сложно.

«Я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймём логики наших партнёров», — добавил он.

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

Белорусский политолог Юрий Шевцов в беседе с НСН оценил планы Москвы и Минска по интеграции.

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