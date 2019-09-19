«Реанимировали процесс»: как будет проходить интеграция России и Белоруссии

Процесс интеграции России и Белоруссии возобновлён после долгого перерыва и находится на заключительном этапе, отмечают эксперты. По их мнению, тщательной проработки требует сотрудничество в экономической сфере. Ранее посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко сообщил, что программа интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря. Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, работа над документами по реализации союзного договора уже завершена.

Процесс интеграции России и Белоруссии сейчас находится на заключительном этапе. Об этом в беседе с RT заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Это не означает, что интеграция достигла конечной точки, но на том уровне, который будет претворён в жизнь, является максимально возможной», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по реализации союзного договора. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, «работа, результатом которой являются эти документы, этим не заканчивается, а только начинается».

По словам посла Белоруссии, спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимира Семашко, программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря. По словам дипломата, до 1 ноября должны быть разработаны дорожные карты.

«А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие, накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет дорожные карты», — заявил он.

Семашко добавил, что после подписания начнётся «целая система работы».

Белорусский премьер Сергей Румас отметил, что стороны утвердили перечень из 31 «дорожной карты» интеграционного процесса.

Закрытие проблемных вопросов

В разговоре с RT преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис напомнил, что в 2007 году процесс интеграции двух государств был фактически остановлен.

«Долгое время Союзное государство как в России, так и в Белоруссии считали временно замороженным процессом. Начиная с декабря 2018 года интеграцию по линии Cоюзного государства реанимировали», — сказал Маргулис.

В конце 2018 года Россия и Белоруссия договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию процесса интеграции двух стран.

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В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по углублению интеграции поможет приумножить традиции дружбы Минска и Москвы.

«Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы», — говорилось в поздравительном сообщении, которое Лукашенко направил Владимиру Путину по случаю Дня России.

В июле 2019 года состоялись переговоры главами государств, на которых белорусский лидер предложил президенту России «снять все проблемные вопросы» в двухсторонних отношениях к декабрю.

Было решено к началу ноября разработать 28 так называемых «дорожных карт» — планов по интеграции России и Белоруссии в различных сферах, в том числе унификации законодательства, а также запуска нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортных рынков, работающих на единых правилах.

Глубокая интеграция

За несколько дней до заявления Владимира Семашко об утверждении проекта интеграции газета «Коммерсантъ» сообщила некоторые детали проекта «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», который 6 сентября по итогу своих переговоров согласовали российский премьер Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

По данным издания, дорожные карты предполагают к 2021 году переход на единый налоговой кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка, объединение таможенной политики а также унификацию валютного контроля и банковского надзора.

Сейчас в сфере энергетики и энергоносителей вырабатываются формулы, с помощью которых будут определяться экономические отношения между странами в этой области, пояснил Владимир Жарихин.

«Уверен, страны смогут найти некий компромисс», — предположил эксперт.

В целом, сообщает «Коммерсантъ», экономическая интеграция будет сравнима по уровню с той, которая существует между странами Евросоюза. В этот процесс входит разработка уже упомянутых «дорожных карт» по объединению экономик и подготовка законодательных шагов по интеграции, которые стороны договорились представить друг другу к 1 ноября этого года.

Также издание указывает, что с 2021 Банк России и Нацбанк Белоруссии должны перейти к работе в рамках межгосударственного договора о едином финансовом надзоре, а одной из «дорожных карт» станет план министерств экономики двух государств по объединению отраслевого регулирования.

Программа не затрагивает оборонную сферу, а также государственную безопасность, судебную систему и охрану правопорядка, образование, медицину и науку и само государственное управление.

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, информация о программе экономической интеграции России и Белоруссии носит предварительный характер.

«Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер», — заявил журналистам Песков.

Основным проблемным моментом в этом процессе может стать именно экономический сектор, считает Сергей Маргулис.

«На мой взгляд, Москве и Минску предстоит ещё проделать колоссальную работу в экономической сфере, поскольку российская и белорусская системы разные. Объёмы российской и белорусской экономик, которые в принципе несопоставимы, — главное препятствие на пути интеграционного процесса», — пояснил эксперт.

Разный уровень экономического развития двух стран требует тщательной проработки всех планов по интеграции в этих сферах, считает и Владимир Жарихин.

«Весь этот процесс требовал достаточно серьёзного обсуждения в выборке компромиссов, потому что Россия и Белоруссия — страны с несколько различным экономическим укладом. Некоторые моменты было непросто согласовать, но сейчас это удалось сделать», — считает политолог.

Реакция Запада

Эксперты напоминают, что процесс интеграции России и Белоруссии вызывал недовольство со стороны стран Запада. Владимир Жарихин в разговоре с RT напомнил, что представители западных политических кругов пытались убедить политическую белорусскую элиту, что движение на Запад выгоднее, чем на Восток.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Однако им не удается обойти тот факт, что Украина, которая активно двинулась на Запад, сегодня имеет ВВП на душу населения 2,5 раза ниже, чем у Белоруссии. Наша задача — не обращать внимание на попытки атлантического истеблишмента препятствовать этому процессу», — отметил эксперт.

Напомним, что за последние несколько недель в Минске с визитами побывали сразу два высокопоставленных представителя администрации США.

В конце августа Белоруссию посетил теперь уже бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который провёл переговоры с Александром Лукашенко. А 17 сентября в Минск прибыл заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Дэвид Хейл. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко он заявил о готовности Вашингтона обсуждать ослабление санкций против Минска «при достижении прогресса в сфере прав человека и демократии».

Запад не заинтересован в реализации полноценного соглашения о Союзном государстве, считает Сергей Маргулис.