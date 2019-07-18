Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора в декабре снять все проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях. Об этом он заявил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю
  • РИА Новости

По его словам, ни одна проблема не должна быть вынесена за пределы этого срока.

«Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он призвал уладить существующие разногласия к этой дате и утвердить всё в рамках Высшего госсовета.

Накануне главы двух государств посетили Валаамский монастырь.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил сближение позиций Москвы и Минска по углублению интеграции.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.

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