Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю
- РИА Новости
По его словам, ни одна проблема не должна быть вынесена за пределы этого срока.
«Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Он призвал уладить существующие разногласия к этой дате и утвердить всё в рамках Высшего госсовета.
Накануне главы двух государств посетили Валаамский монастырь.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил сближение позиций Москвы и Минска по углублению интеграции.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года.