Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

Позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

«Коллеги усиленно работали после 24 мая, нашей встречи по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве. Как мы и договаривались, была проделана работа по сближению позиций», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%.

По его словам, обе стороны постепенно движутся к отметке 100%.