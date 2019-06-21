Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

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Позиции России и Белоруссии по вопросу углубления интеграции сближаются. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции
  • © Андрей Александров
  • РИА Новости

«Коллеги усиленно работали после 24 мая, нашей встречи по вопросу углубления интеграции в Союзном государстве. Как мы и договаривались, была проделана работа по сближению позиций», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%.

По его словам, обе стороны постепенно движутся к отметке 100%.

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