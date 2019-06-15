Орешкин заявил, что Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции

Подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым. — RT) называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано», — сказал министр по итогам встречи с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Орешкина, разговор между премьерами России и Белоруссии может состояться «на следующей неделе», а обе стороны постепенно движутся к отметке 100%.

Ранее Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией.