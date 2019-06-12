Лукашенко: интеграция приумножит традиции дружбы Минска и Москвы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России и выразил уверенность, что совместная работа по углублению интеграции двух стран поможет приумножить традиции дружбы Минска и Москвы.
Лукашенко: интеграция приумножит традиции дружбы Минска и Москвы
  • © РИА Новости

«Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы», — приводит РИА Новости слова пресс-службы Лукашенко.

По его словам, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории России — укрепления суверенитета и обеспечения национального единства.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не так богата, как Россия. По его словам, Россия может допускать ошибки, но её богатства помогают их исправлять.

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