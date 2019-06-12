Лукашенко: интеграция приумножит традиции дружбы Минска и Москвы
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«Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы», — приводит РИА Новости слова пресс-службы Лукашенко.
По его словам, День России знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории России — укрепления суверенитета и обеспечения национального единства.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не так богата, как Россия. По его словам, Россия может допускать ошибки, но её богатства помогают их исправлять.