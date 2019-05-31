Лукашенко: Россия может исправлять ошибки благодаря богатствам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не так богата, как Россия. По его словам, Россия может допускать ошибки, но её богатства помогают их исправлять.

«Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России, на Западе или дальше — в развивающихся странах. Нисколько не меньше. Но, может быть, мы пожёстче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Минск не располагает такими ресурсами, как Москва, поэтому в стране медленно продвигаются реформы. По его словам, ошибки могут дорого стоить.

Также Лукашенко рассказал, что после распада СССР Белоруссию «кинули» с советскими рублями, забрав у неё товары и не заплатив.