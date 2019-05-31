Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» с советскими рублями

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после распада СССР Белоруссию «кинули» с советскими рублями, забрав у неё товары и не заплатив.
Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» с советскими рублями
  • РИА Новости

«Действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом и нацелена на создание и укрепление вертикали власти, потому что после распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили», — приводит Белта слова Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии «народу было нечего есть» — «пустые полки в республике, которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания».

В прошлом году Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, что ему удалось навести порядок на трассе Москва — Берлин, где, по его словам, убивали людей.

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