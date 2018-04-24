Лукашенко рассказал, как убивали людей на трассе Москва — Берлин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, что ему удалось навести порядок на трассе Москва — Берлин, где, по его словам, убивали людей.

Как сообщает TUT.by, Лукашенко заявил во время послания, что надо «посерьёзнее разобраться» с Инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте в связи с коррупцией.

«Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?» — сказал Лукашенко.

В связи с этим глава государства вспомнил, что, когда, по его словам, на трассе Москва — Берлин убивали людей, он послал туда «горстку надёжных людей с автоматами».

«Которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца», — добавил президент.

Также Лукашенко в ходе послания заявил о необходимости сделать Белоруссию привлекательной для богатых людей со всего мира.