Лукашенко призвал белорусов «переходить на вина»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что жителям страны следует привыкать к европейскому варианту потребления вин, а не выпивать за раз «литр крепких напитков».

«Я не против, если люди 70—100 г водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70—100 г. Нам же, если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин», — цитирует главу государства БЕЛТА.

По словам Лукашенко, один-два бокала качественного вина даже полезны.

Кроме того, он рассказал, что во время официального визита в Молдавию продегустировал местное вино, которое ему очень понравилось.

«Мягкое хорошее вино», — добавил президент.

Как отмечается, более шести лет в Белоруссии действует программа по предупреждению и преодолению пьянства среди населения.

В сентябре 2017 года сообщалось, что уровень потребления белорусами спиртного, по информации ВОЗ, составляет 15 литров на человека.

Подробнее — в материале RT.