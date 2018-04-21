Лукашенко призвал белорусов «переходить на вина»
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- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
«Я не против, если люди 70—100 г водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70—100 г. Нам же, если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин», — цитирует главу государства БЕЛТА.
По словам Лукашенко, один-два бокала качественного вина даже полезны.
Кроме того, он рассказал, что во время официального визита в Молдавию продегустировал местное вино, которое ему очень понравилось.
«Мягкое хорошее вино», — добавил президент.
Как отмечается, более шести лет в Белоруссии действует программа по предупреждению и преодолению пьянства среди населения.
В сентябре 2017 года сообщалось, что уровень потребления белорусами спиртного, по информации ВОЗ, составляет 15 литров на человека.
Подробнее — в материале RT.