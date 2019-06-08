Орешкин рассказал об обсуждении введения единой валюты с Белоруссией

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин после переговоров с белорусским коллегой Дмитрием Крутым заявил, что вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается.

Орешкин и Крутой провели переговоры 8 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вы говорили про единую валюту — да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоит это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — цитирует Орешкина РИА Новости.

Он добавил, что каждый пункт союзного договора детально обсуждается. Орешкин подчеркнул, что за пределы союзного договора стороны не выходят.

В апреле госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.