В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты

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Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты. Об этом сообщает ТАСС.
В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты
  • Reuters

«Дойдёт ли дело до единой валюты, не берусь сейчас говорить», — сказал он.

По его словам, рынок «надиктовал такой результат, что торговля идёт на 80% в рублях».

«То есть уже имеется опыт опоры на одну валюту», — отметил Рапота.

Он добавил, что в конечном счёте важен результат, а не форма.

«Стоит это абсолютизировать или не стоит, брать за основу российский рубль — в конечном счёте важен результат, а не форма», — подчеркнул Рапота.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой для Союзного государства валюте нет.

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