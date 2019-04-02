В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты
- Reuters
«Дойдёт ли дело до единой валюты, не берусь сейчас говорить», — сказал он.
По его словам, рынок «надиктовал такой результат, что торговля идёт на 80% в рублях».
«То есть уже имеется опыт опоры на одну валюту», — отметил Рапота.
Он добавил, что в конечном счёте важен результат, а не форма.
«Стоит это абсолютизировать или не стоит, брать за основу российский рубль — в конечном счёте важен результат, а не форма», — подчеркнул Рапота.
В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конкретики в вопросе перехода России и Белоруссии к единой для Союзного государства валюте нет.